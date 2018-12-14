Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'ye ağabeyi Halid Heniyye'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
|14 Aralık 2018 23:53
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bu akşam telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'ye ağabeyi Halid Heniyye'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde vefat eden Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, haberden müteessir olduğunu belirttiği kaydedildi.
Bu haber 721 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti
15 Aralık 2018 01:27
|Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
15 Aralık 2018 01:06
|15 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
15 Aralık 2018 00:05
|PKK'ya bomba yağdıran TSK'nın hamleleri Irak'ı rahatsız etti!
14 Aralık 2018 22:18
|İstanbul'da 'Kurt Kapanı-28' asayiş uygulaması
14 Aralık 2018 21:57
|'İllerde, ilçelerde bir takım temaslar kurabiliriz, bu ittifak anlamına gelmez'
14 Aralık 2018 20:02
|Vizesiz seyahate çok az kaldı! Rusya olumlu bakıyor
14 Aralık 2018 19:56
|MHP'li vekil TV dizilerine kısıtlama getirilmesini istedi
14 Aralık 2018 18:05
|Erdoğan ile Trump telefonla görüştü
14 Aralık 2018 18:00
|'FETÖ'nün karalama kampanyasına dost ülkeler de destek veriyor'
14 Aralık 2018 16:04