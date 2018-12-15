Fitch Ratings, Türkiye'nin 'BB' seviyesindeki kredi notunu teyit etti
Fitch Ratings, Türkiye'nin 'BB' seviyesindeki kredi notunu teyit etti.
|15 Aralık 2018 00:48
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Fitch Ratings, Türkiye'nin "BB" seviyesindeki kredi notunu teyit etti.
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