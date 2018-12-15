1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fitch Ratings, Türkiye'nin 'BB' seviyesindeki kredi notunu teyit etti

Fitch Ratings, Türkiye'nin 'BB' seviyesindeki kredi notunu teyit etti.
15 Aralık 2018 00:48
Yazdır
Fitch Ratings, Türkiye'nin 'BB' seviyesindeki kredi notunu teyit etti

Fitch Ratings, Türkiye'nin "BB" seviyesindeki kredi notunu teyit etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 416 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TİM Başkanı Gülle: Hedef, dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir
15 Aralık 2018 01:26		 Bakan Ersoy: 20 kazıyı destekleme kararı aldık
14 Aralık 2018 23:36
Kamu portföy yönetim şirketleri birleşiyor
14 Aralık 2018 23:05		 'Hazır beton sektöründe dünya üçüncüsüyüz'
14 Aralık 2018 22:17
İŞKUR: İşgücü piyasası 31 milyon, istihdam sayısı 7,5 milyon
14 Aralık 2018 17:18		 Döviz getiren 'çöğür'ün hasadı başladı
14 Aralık 2018 13:16
Turizmde 'rekor' yılı
14 Aralık 2018 12:12		 Türkiye'nin ilk ve tek Tarım AVM'si kuruluyor
14 Aralık 2018 12:05
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesi için 'sınırlı çalışma izni' verildi
14 Aralık 2018 11:32		 Bakan Albayrak açıkladı! Pazartesi başlıyor...
14 Aralık 2018 11:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dr.Saraç: Kendine iyi bakmayanlar gittikçe kurbağaya dönüşüyor
Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
Ege'de gezilecek yeni rota... Uşak
Her ayın 15'de memurlara özel %15 indirim
15 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Sivas- Erzincan karayolu ulaşıma kapandı
Fitch Ratings, Türkiye'nin 'BB' seviyesindeki kredi notunu teyit etti
Elektrikli ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde kargo bedava
MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti
Düzce'de ana su borusu patladı D-100 trafiğe kapandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
top desem,bomba diye karakola verir 1
13.12.2018 spartak trnava vs fenerbahçe maçı 2
sen ne işe yararsın acaba 2
13.12.2018 Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 6
Bira 2
asabımızı bozan tv programları 1
sude 4
17.12.2018 fenerbahçe vs b.b.erzurumspor maçı 4
zani 2
osmanlı 2
SON İLANLAR
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam