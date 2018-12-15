Sivas- Erzincan karayolu ulaşıma kapandı
|15 Aralık 2018 00:55
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Sivas'ta aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Sivas-Erzincan karayolunda etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı.
Erzincan istikametine giden tırlar polis ekipleri denetim istasyonunda bekletirken, Seyfebeli mevkiinde tırın kayıp otomobile çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle Erzincan-Sivas istikameti trafiğe kapandı. Sivas istikametine gitmekte olan araçlar Hafik ilçe girişinde bekletilirken, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekerleği patlayan bir otomobilin lastiğini de vatandaşlar kar altında değiştirmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaparken yolun açılması için çalışmalar devam ederken mahsur kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor.
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