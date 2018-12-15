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MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Cumhur ittifakı görüşmeleri çerçevesinde, MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ın geri çekildiği belirtti.
15 Aralık 2018 01:27
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MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Cumhur ittifakı görüşmeleri çerçevesinde, MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ın geri çekildiği belirtti.

MHP Aydın il teşkilatında konuyla ilgili bir açıklama yapan Burak Pehlivan; "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Aydın Büyükşehir Adayını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduk. İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve Germencik Belediye Başkanımız Ümmet Akın'ı kamuoyuna tanıtmıştık. Ancak son gelişen Cumhur ittifakı görüşmeleri çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi Aydın İl Başkanlığımıza ulaşmıştır. MHP, Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli Bey'in emrinde, Aydın ve hemşerilerimiz için ittifak hassasiyeti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakının Aydın'da başarılı olması için tüm teşkilatlar olarak çalışacaklarını ifade eden Pehlivan, "Türkiye ve büyük Türk milleti için büyük önem arz eden Cumhur İttifakının yarınlar için güçlü kılınması konusunda her dava arkadaşım; ülkücüye yakışır şuur içinde hareket etmektedir, etmeye de devam edecektir. Önce ülkem, sonra partim ilkesi Miliyetçi-Ülkücü hareket için söylemden daha ötesi bir şuur halidir. Kutlu davamıza, partimize yakışır çalışmaları ile hemşerilerimizin gönlünde taht kuran Ümmet Akın Başkanımız ile nice zaferlere ulaşacağımıza olan inancımı da belirtmek istiyorum. İl Başkanlığımız ve on yedi ilçe teşkilatımız ile Cumhur İttifakının Aydın ilinde güçlü şekilde tecelli etmesi için çalışacağız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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