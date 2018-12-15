YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO hatlarına saldırdı
Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hatlarına saldırdı.
|15 Aralık 2018 01:29
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Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hatlarına saldırdı.
YPG/PKK, Türkiye sınırına 19 kilometre uzaklıkta yer alan Halep iline bağlı Mare ilçesini ağır silahlarla hedef aldı.
Teröristlerin Mare ilçesi çevresinde yer alan Harbil, İmhuş ve Şeyh İsa bölgelerinden başlatarak zaman zaman sivil yerleşimleri de vurduğu saldırıya ÖSO güçleri karşılık verdi.
Taraflar arasındaki çatışma 3 saat sürerken ÖSO unsurlarından ölen ya da yaralanan olmadı.
Diğer taraftan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ÖSO unsurlarına ilçenin güneyindeki Beşşar Esed rejimi güçleri tarafından 10 dakika süreyle uzun namlulu silahlarla saldırıldı.
Bab'daki saldırıda da ÖSO tarafında ölen veya yaralanan olmadı.
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