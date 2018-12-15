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Tren kazasının enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı tren kazasının yaşandığı Marşandiz istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı
15 Aralık 2018 06:16
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Tren kazasının enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda oluşan enkaz, ağır tonajlı vinçlerle demiryolu hattının yanındaki boş alana taşındı.

Alanın temizlenmesinin ardından kazada hasar gördüğü tespit edilen yaklaşık 100 metre uzunluğundaki raylar ile enerji iletim hattının onarımına başlandı.

Çalışmalar kapsamında enerji iletim hattının çekilmesi için direklerin dikildiği, rayların serimlerinin yapıldığı görüldü.

Yetkililer, bakım ve onarım çalışmalarını gün içerisinde tamamlamayı planladıklarını, daha sonra trenlerin normal güzergahlarında hizmet vermeye başlayacaklarını bildirdi.

Türkiye'yi yasa boğan kazada 9 kişi yaşamını yitirmişti.
Anadolu Ajansı
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