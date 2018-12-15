1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Faciada ihmal iddiasını bakan taca attı

Ankara'da göz göre göre yaşanan facianın ardından sorumluların 'izahtan uzak' açıklamaları olayın vahametini büyüttü. 9 kişinin can verdiği kazanın aydınlatılması için kararlı tavır göstermesi beklenen Ulaştırma Bakanı muğlak ifadeler kullandı. 'Sinyalizasyon var mıydı?' sorusu karşısında 'Bu doğru bir soru değil' demekle yetindi
15 Aralık 2018 06:46
Yazdır
Faciada ihmal iddiasını bakan taca attı

Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazasıyla ilgili 'sinyalizasyon yoktu' iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan muğlak bir yanıt geldi: "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri, demiryolu hatlarında bulunur." Bu arada sinyalizasyon olmadığı için haberleşmenin sağlandığı telsizler incelenmek üzere emniyete gönderildi.

Ankara'da 9 kişinin ölümüne 96 kişinin ise yaralanmasına neden olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) faciasıyla ilgili soru işaretleri hala duruyor. YHT'nin sinyalizasyon sistemi olmadığı için rayda bulunmaması gereken klavuz lokomotifine çarpması iddiası yönündeki iddialar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a soruldu ancak bakan muğlak ifadelerle yanıt verdi. Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılan Turhan, bir gazetecinin, tren kazasına sinyalizasyon sistemiyle ilgili sıkıntının neden olduğu iddiaları ile ilgili sorusu üzerine kazayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme ile tahkikatın devam ettiğini söyledi. Turhan, şunları kaydetti: "Sinyalizasyon sistemi demiryollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Bu ilave güvenlik, işçiliği azaltmak, otomasyona geçmek için demiryollarına tesis ettiğimiz bir sistemdir. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunda sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru değerlendirme yapmıyor." "Bu trenlerde var mıydı sistem?" sorusuna ise Turhan "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri, demiryolu hatlarında bulunan bir sistem" yanıtını verdi.

YARALI SAYISI 86 DEĞİL 92: Önceki gün sabah saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, 206 yolcusu bulunan YHT, gardan hareket ettikten 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan klavuz tren ile çarpışmış, raydan çıkan YHT'nin üç vagonunun üzerine bir de üst geçit çökmüştü. Kazada 86 olarak açıklanan yaralı sayısının son yapılan tespitlerle 92 olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada kazada kusurları olduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

TELSİZLER İNCELENİYOR: Kazanın ardından Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, tren hattının sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığını öne sürmüş, haberleşmenin telsizler aracılığıyla sağlandığını belirtmişti. Soruşturma kapsamında haberleşmenin sağlandığı iddia edilen telsizlerin incelenmek üzere emniyete gönderildiği öğrenildi.
Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,160 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YHT'de görevli makasçı: Hattı değiştirdiğimi hatırlamıyorum
15 Aralık 2018 09:00		 Osmanbey metrosunda raylara düşen bir kişi hayatını kaybetti
15 Aralık 2018 08:15
Çankırı'da trenin altında kalan kişi öldü
14 Aralık 2018 20:58		 Fabrika işçisi lojmanda ölü bulundu
14 Aralık 2018 20:48
Harçlık için askeri alanda demir toplayan çocuk mayına basarak öldü
14 Aralık 2018 20:14		 Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi
14 Aralık 2018 20:11
İstanbul'da ölümlü kaza bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldı
14 Aralık 2018 19:17		 ATM'lere kart kopyalayan zanlı tutuklandı
14 Aralık 2018 17:13
Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
14 Aralık 2018 16:43		 Kıskandığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14 Aralık 2018 16:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
Ege'de gezilecek yeni rota... Uşak
Dr.Saraç: Kendine iyi bakmayanlar gittikçe kurbağaya dönüşüyor
MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti
Kripto FETÖ'cüler kaçamadı
YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO hatlarına saldırdı
Her ayın 15'de memurlara özel %15 indirim
Sivas- Erzincan karayolu ulaşıma kapandı
Afrin şehidi çocuğunu göremedi
15 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vazife çıkarmak 1
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 2
turgay şeren 1
2018-2019 euroleague sezonu 1
reklam 1
aşırı özgüven 1
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 5
chp'nin asgari ücret vaadi 4
hakkının yenmesi 4
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 3
SON İLANLAR
Kayseri Ulaşım Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam