Faciada ihmal iddiasını bakan taca attı

Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazasıyla ilgili 'sinyalizasyon yoktu' iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan muğlak bir yanıt geldi: "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri, demiryolu hatlarında bulunur." Bu arada sinyalizasyon olmadığı için haberleşmenin sağlandığı telsizler incelenmek üzere emniyete gönderildi.

Ankara'da 9 kişinin ölümüne 96 kişinin ise yaralanmasına neden olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) faciasıyla ilgili soru işaretleri hala duruyor. YHT'nin sinyalizasyon sistemi olmadığı için rayda bulunmaması gereken klavuz lokomotifine çarpması iddiası yönündeki iddialar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a soruldu ancak bakan muğlak ifadelerle yanıt verdi. Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılan Turhan, bir gazetecinin, tren kazasına sinyalizasyon sistemiyle ilgili sıkıntının neden olduğu iddiaları ile ilgili sorusu üzerine kazayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme ile tahkikatın devam ettiğini söyledi. Turhan, şunları kaydetti: "Sinyalizasyon sistemi demiryollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Bu ilave güvenlik, işçiliği azaltmak, otomasyona geçmek için demiryollarına tesis ettiğimiz bir sistemdir. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunda sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru değerlendirme yapmıyor." "Bu trenlerde var mıydı sistem?" sorusuna ise Turhan "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri, demiryolu hatlarında bulunan bir sistem" yanıtını verdi.

YARALI SAYISI 86 DEĞİL 92: Önceki gün sabah saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, 206 yolcusu bulunan YHT, gardan hareket ettikten 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan klavuz tren ile çarpışmış, raydan çıkan YHT'nin üç vagonunun üzerine bir de üst geçit çökmüştü. Kazada 86 olarak açıklanan yaralı sayısının son yapılan tespitlerle 92 olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada kazada kusurları olduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

TELSİZLER İNCELENİYOR: Kazanın ardından Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, tren hattının sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığını öne sürmüş, haberleşmenin telsizler aracılığıyla sağlandığını belirtmişti. Soruşturma kapsamında haberleşmenin sağlandığı iddia edilen telsizlerin incelenmek üzere emniyete gönderildiği öğrenildi.