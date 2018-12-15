Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|15 Aralık 2018 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara ve Trabzon çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle birlikte sabah saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Gece saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (yıldırım, ani sel, su baskını, deniz üzerinde hortum oluşma riski) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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