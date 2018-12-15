PKK Afrin'den daha büyük hezimet yaşayacak

ÖSO Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyonun planlarının ayrıntılarına ilişkin Yeni Şafak'a önemli bilgiler verdi. Cerablus sınırından başlayarak Ras'ul Ayn'a uzanan 165 kilometrelik koridorun öncelikli temizlenecek bölge olduğunu belirten Hamud, "Bu harekat için 6 aydır hazırlanıyorduk. PKK Afrin'den çok daha büyük bir hezimet yaşayacak" dedi. İlk intikal noktası olarak Tel Abyad'ın belirlendiğini anlatan Hamud, Afrin ve Fırat Kalkanı tecrübesinin önemli olduğunu ancak terör örgütü PKK'yı bu kez şaşırtıcı sürprizlerin beklediğini kaydetti. "4. Kolordu'dan 15 bin asker hazır durumda harekat emrini bekliyor. Sürecin seyrine göre yeni birlikler cephe hattına sevk edilecek. Taarruz için ilk giriş cepleri de belirlenmiş durumda" diyen ÖSO Sözcüsü, şöyle konuştu:

BÖLÜNME PROJESİNİN SONU

"PKK'yı operasyon korkusu sardı. Harekat açıklamasından sonra daha 48 saat geçmeden 200'den fazla PKK'lı örgütten kaçtı. Yüzlerce PKK'lı, Münbiç ve Cerablus hattından bizim bölgeye geçmek için fırsat kolluyor. Binlerce terörist de toplu olarak örgütten kaçacak; bunu biliyorlar ve bu sebeple sivilleri rehin alıyorlar. Tüm bölgelerde kontroller uygulayarak giriş çıkışlara sıkı denetim getirdiler. PKK merkezli bölünme projesini Allah'ın izni ile bu operasyon bitirecek ve halkımız yeniden evlerine dönerek bir ve beraber yaşamaya devam edecek."

REJİMİ KORKU SARDI

Operasyon kararı Fırat'ın doğusunda bulunan rejim güçlerini de panikletti. Haseke'deki rejim güçleri tarafından Şam'a gönderilen raporda, bölge halkının Türkiye'nin yanında yer alacağı bildirildi. Raporda Tel Abyad, Ras'ul Ayn, Deyrizor ve Rakka'yı da içine alacak şekilde büyük çaplı ayaklanma dalgasının başlayabileceği, bu isyanın rejimin askeri varlığını da tehdit edebileceği, acilen eylem planı hazırlanması gerektiği ifade edildi.

Yılmaz Bilgen