Apple'dan Şeb-i Arus'a özel paylaşım
Teknoloji devi Apple, her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 745. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla icra edilen Şeb-i Arus için özel gönderi yayınladı. Türk kullanıcı tarafından oluşturulan içerik Apple'ın resmi Instagram hesabından paylaşıldı
|15 Aralık 2018 07:40
|Yazdır
Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 745. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Şeb-i Arus anma törenleri düzenleniyor.
Apple da Şeb-i Arus'a özel bir video hazırladı. Hoşgörü anlayışıyla bilinen Mevlana'nın en bilinen mısralarından olan "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" öne çıkarıldı.
Görüntü yönetmenliği yapan sosyal medya kullanıcısı Firar Güney Kayran, Semazen İshak Ürün'ün sema gösterisini çekti. Apple bu görüntüleri yayınladı. Instagram'daki paylaşımları kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve binlerce de beğeni aldı.
Bu haber 758 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Telekom internet tarifelerini tekrar yayınladı
14 Aralık 2018 16:29
|Muş merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
14 Aralık 2018 02:48
|Otel müşterilerini bekleyen siber tehlike
13 Aralık 2018 19:04
|AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
13 Aralık 2018 07:20
|Türk Telekom geri adım attı!
12 Aralık 2018 20:32
|WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek gelişme
12 Aralık 2018 20:12
|Google'a giren 'soyağacını' arıyor
12 Aralık 2018 19:56
|Kullanıcılar sahte e-mail'leri fark edemiyor
11 Aralık 2018 20:11
|'Mobil uygulamalar kullanıcı konumlarını satıyor' iddiası
10 Aralık 2018 22:11
|Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Sosyal medyada dikkat!
10 Aralık 2018 21:22