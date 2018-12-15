Apple'dan Şeb-i Arus'a özel paylaşım

Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 745. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Şeb-i Arus anma törenleri düzenleniyor.

Apple da Şeb-i Arus'a özel bir video hazırladı. Hoşgörü anlayışıyla bilinen Mevlana'nın en bilinen mısralarından olan "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" öne çıkarıldı.

Görüntü yönetmenliği yapan sosyal medya kullanıcısı Firar Güney Kayran, Semazen İshak Ürün'ün sema gösterisini çekti. Apple bu görüntüleri yayınladı. Instagram'daki paylaşımları kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve binlerce de beğeni aldı.