200 bin kişi için iş fırsatı

Bu konuda özellikle yeni 100 günlük eylem planı, işsizliğe merhem sürecek. Hayata geçirilecek projeler kapsamında, aralarında kadın ve gençlerin de bulunduğu 200 bin kişi özel sektörde istihdam edilecek. Süreç içerisinde, vatandaşları iş sahibi yapmada kritik role sahip İŞKUR'un meslek kursları devrede kalacak.

İŞKUR'a kayıtlı 110 bin kişi, meslek kurslarına yönlendirilerek, sektörlerin ihtiyacını karşılayacak düzeye getirilecek. Bu arada cezaevlerinde bulunan 10 bin kişiye de "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verilecek. Önümüzdeki sene için 5 bin genç, yapılacak 3 ayrı atama ile kamuda iş sahibi olacak. 500 şehit ve gazi yakını da, kamu kurumlarına yerleştirilecek. Tüm üniversitelerde kariyer merkezleri kurulacak. Merkezler, gençleri potansiyeline göre çalışabileceği işlere yönlendirecek.

Sefa Bilgitekin