1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Mehmet Ersoy çini panosunun peşine düştü

Bakan Mehmet Ersoy, Ayasofya haziresindeki Sultan II. Selim Türbesi çini panosunun peşine düştü
15 Aralık 2018 07:43
Yazdır
Bakan Mehmet Ersoy çini panosunun peşine düştü

Türkiye'nin önemli tarihi eserleri arasında sayılan 'Çingene Kızı' mozaiğinin eksik parçaları, 53 yıl sonra ülkeye geri getirildi. Ancak o parçalar gibi yurt dışına kaçırılan çok sayıda eser var. Bunlardan biri de restorasyon bahanesiyle 1890'lı yıllarda Fransız Albert Dorigny tarafından müzeden çalınarak yerine sahtesi asılan çiniler.

Hükümet tarafından çiniler için Fransa Devleti Kültür Bakanlığına yapılan bütün iade taleplerine rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştı. Konu geçtiğimiz günlerde tekrar Meclis gündemine geldi. Önergeyi cevaplayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy "Gerçek pano Paris Louvre Müzesi'nde. Fransız yetkililerle iade hususunda üst düzey görüşmeler sürüyor. 2004-2018 yılları arasında 10 ülkeden 4319 adet eserin iadesi sağlandı" dedi.

Damla Peker

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 449 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Baykal'dan CHP için mezhepçilik uyarısı
15 Aralık 2018 11:14		 HDP'li Vekil: Yeni Gezi yolda, korkun!
15 Aralık 2018 11:10
Başkentte su faturalarında indirim
15 Aralık 2018 10:56		 Dışişleri'nden,'Türkiye'ye verilene nota'ya cevap verildi
15 Aralık 2018 10:44
Cumhur İttifakı 12 ili yeniden görüşüyor
15 Aralık 2018 09:10		 Kurtulmuş: Ortak aday için çalışacağız
15 Aralık 2018 08:45
Diplomasi artık Twitter ile yapılıyor
15 Aralık 2018 08:30		 MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti
15 Aralık 2018 01:27
Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
15 Aralık 2018 01:06		 15 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
15 Aralık 2018 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
Ahlaksız Youtuber'a istenen ceza belli oldu
FETÖ'cü eski hakim-savcılara ikinci kez ihraç
Ege'de gezilecek yeni rota... Uşak
Afrin şehidi çocuğunu göremedi
Kripto FETÖ'cüler kaçamadı
Cumhur İttifakı 12 ili yeniden görüşüyor
Dr.Saraç: Kendine iyi bakmayanlar gittikçe kurbağaya dönüşüyor
YHT'de görevli makasçı: Hattı değiştirdiğimi hatırlamıyorum
MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 2
like çetesi 1
aşırı özgüven 1
16.12.2018 beşiktaş vs trabzonspor maçı 3
motosiklet sürücüsüne emniyet kemeri cezası 1
irmik tatlısı 2
hayal 4
17.12.2018 fenerbahçe vs b.b.erzurumspor maçı 4
sor bana pişman mıyım 2
dost 1
SON İLANLAR
Kayseri Ulaşım Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam