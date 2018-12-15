Bakan Mehmet Ersoy çini panosunun peşine düştü
|15 Aralık 2018 07:43
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Türkiye'nin önemli tarihi eserleri arasında sayılan 'Çingene Kızı' mozaiğinin eksik parçaları, 53 yıl sonra ülkeye geri getirildi. Ancak o parçalar gibi yurt dışına kaçırılan çok sayıda eser var. Bunlardan biri de restorasyon bahanesiyle 1890'lı yıllarda Fransız Albert Dorigny tarafından müzeden çalınarak yerine sahtesi asılan çiniler.
Hükümet tarafından çiniler için Fransa Devleti Kültür Bakanlığına yapılan bütün iade taleplerine rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştı. Konu geçtiğimiz günlerde tekrar Meclis gündemine geldi. Önergeyi cevaplayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy "Gerçek pano Paris Louvre Müzesi'nde. Fransız yetkililerle iade hususunda üst düzey görüşmeler sürüyor. 2004-2018 yılları arasında 10 ülkeden 4319 adet eserin iadesi sağlandı" dedi.
Damla Peker
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