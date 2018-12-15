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Osmanbey metrosunda raylara düşen bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul, Osmanbey metrosunda raylara düşen bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Osmanbey-Yenikapı hattında seferler geçici olarak durduruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi
15 Aralık 2018 08:15
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Osmanbey metrosunda raylara düşen bir kişi hayatını kaybetti

YENİKAPI-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Saat 07.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler Osmanbey'e kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim'e kadar yapılabiliyor. Durağa gelenler otobüsler ile götürülüyor.

Polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki incelemesi sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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