Diplomasi artık Twitter ile yapılıyor

BM üyesi 193 ülke ve lideri sosyal platformlarda resmi olarak faaliyet gösteriyor. 6 ülke ise sosyal medyadan uzak durmakta kararlı.Dünya liderleri, diplomatlar dijital dünyanın sınırlarını zorluyor. Mitingler, mesajlar hatta kavgalarda bile artık sosyal medya kullanılıyor

Bir zamanlar bir devlet başkanına mesaj iletebilmek için bile aylarca randevu bekleyen, hatta önemli bir lider ismini telaffuz ettiğinde ülkesinde günlerce haber bültenlerine konu olan onlarca ülke lideri, şimdilerde dijital baharı yaşıyor. Gün geçtikçe insanların hayatında önemli bir yer teşkil eden dijital yenilikler her platformda olduğu gibi dünya siyasetinde ve ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerde de önemli bir noktaya ulaştı.

Ülkesinin içine hapsedilmekten kurtulan ya da dünya medyasında yer bulamayan birçok lider, artık sosyal medyaya yöneldi. Dostluklar, kavgalar, tehditler, hatta mitingler bile sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Küresel çözüm ajansı Burson Cohn & Wolfe (BCW) tarafından dünya liderleri ve ülkelere yönelik sosyal medya analizi çarpıcı sonuçlarla dolu.

193 ÜLKE VAR 6 ÜLKE YOK

BM üyesi 193 devlet, sosyal platformda resmi bir varlığa sahip. Laos, Moritanya, Nikaragua, Kuzey Kore, Svaziland ve Türkmenistan olmak üzere sadece altı ülkenin hükümetlerinin platformda resmi bir varlığı bulunmuyor. Sosyal medyaya olan mesafeli duruşu ile bilinen Çin hükümetinin Devlet Konseyi Bilgi Bürosu bile Twitter, Facebook ve YouTube'da varlığını sürdürüyor.

Twitter, hükümetler ve dışişleri bakanlıkları için sosyal platformda en çok tercih edilen sosyal medya kanalı. BCW'nin araştırma ekibi, 187 ülkedeki devlet ve hükümet başkanlarına ve dışişleri bakanlarına ait 951 Twitter hesabını belirledi. BM üyesi ülkelerin %97'sini temsil eden 485 milyon takipçiye ulaştıklarını ortaya koydu.

Facebook ise en popüler ikinci ağ. BM üye ülkelerinin %93'ünü temsil eden platformda, hükümet başkanları ve 179 ülkenin dışişleri bakanları mevcut. Instagram, hükümetler için üçüncü en popüler sosyal ağ haline geldi ve ülkelerin %81'i, birçoğu günlük Instagram hikayelerini paylaşan bir hesap oluşturdu.