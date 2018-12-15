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YHT'de görevli makasçı: Hattı değiştirdiğimi hatırlamıyorum

TCDD'de görevli makasçı: Ancak makası kaydırıp hattı birinci hat olarak değiştirmediysem dahi makinistler ikinci hatta girer girmez treni durdurmalıydı
15 Aralık 2018 09:00
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YHT'de görevli makasçı: Hattı değiştirdiğimi hatırlamıyorum

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyette sorgulanırken, haberleşmede kullanılan telsizler incelemeye gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinde kaza ile ilgili birbirlerini suçlaması dikkat çekti.

Kontrolör E.E.E., YHT ile çarpışan kılavuz treninin saat 06.10'da Eryaman'daki yerine geldiğini ilgililere ilettiğini söyledi.

TCDD'de görevli hareket kontrol memuru S.Y. ise ifadesinde "Kontrolörün araması üzerine ben de makasçıyı aradım. 6.30 treninin yola çıkmasından önce makası kaydırarak birinci hat olarak değiştirip değiştirmediğini sordum" dedi.

Makasçı O.Y.'nin ifadesinde ise YHT'nin makasını birinci hat olarak değiştirip değiştirmediğini hatırlamadığını söylemesi dikkat çekti. O.Y. şunları söyledi:

"Makası birinci hat olarak değiştirdiğimi bildirdim, ancak değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum. Esasen vermiş olduğum bilgiyi de net olarak hatırlamıyorum. Makası kaydırıp hattı birinci hat olarak değiştirmediysem dahi 6.30 treninin makinistlerinin de hatası var. Zira trenin ikinci hatta girdiğini gördükleri anda treni durdurmaları ve derhal ilgililere haber vermeleri gerekiyordu."

"SİNYALİZASYON ŞART DEĞİL"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kazaya sinyalizasyon sistemiyle ilgili sıkıntının sebep olduğu iddialarına şu cevabı verdi: "Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son birkaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil."

ILICALI: AKLIM ALMIYOR

YHT'nin test aşamalarında bulunup beş yıllık danışmanlık yapan eski TBMM Ulaştırma Komisyonu üyesi Mustafa Ilıcalı da kazayı gazetemize şu sözlerle değerlendirdi:

Tren kazasında anormal bir durum yaşandı. Kazaya o hatta olmaması gereken bir kılavuz tren sebep oluyor. Aynı anda aynı hatta olmaları anormal bir durumu ortaya çıkarıyor. Ayrıca trenlerde ileri teknoloji kullanılıyor, haberleşme imkanı da bulunuyor. Bütün bunlar sonucunda o kaza nasıl yaşandı aklım almıyor. Makinistlerin birbirleriyle olan konuşmaları kazanın detaylarını ortaya çıkaracak. Yüksek Hızlı Tren'in kullandığı sistem, Türkiye'de güvenirlik açısından en ileri sistem.

EBRU KARATOSUN - Sefa Bilgitekin

Türkiye
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