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Türkiye'de gördüğü tedaviyle ayağa kalktı

Hüseyin Dural, Almanya'da trafik kazası geçirdi. Alman doktorlar, 'Yaşama umudu yüzde 5' dedi. 14 ameliyata girdi düzelemedi. Türkiye'de gördüğü tedaviyle ayağa kalktı
15 Aralık 2018 07:15
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Türkiye'de gördüğü tedaviyle ayağa kalktı

Berlin'de beş yıl önce motosikletiyle evine giderken İsviçreli bir kadın sürücünün çarpması sonucunda ağır yaralanan Hüseyin Dural (27) için Alman doktorlar 'yaşama şansı yüzde 5' dedi. Geçirdiği 14 ameliyatla iyileşemeyen Dural'ı ailesi İzmir Balçova Termal Tesisleri'ne götürdü. Dural, şifalı suyuyla dünya çapında ünlü olan tesislerde üç yıllık tedavinin ardından ayağa kalktı.

EVLENMEK İSTİYOR

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Dural, fizyoterapi tedavisinin ardından tek başına havuzda yüzebiliyor ve ayağa kalkabiliyor. Yaşama azmini elden bırakmayan Dural, "Türkiye'de gördüğüm tedavi bana çok iyi geldi. Almanya'da çok kötü günler geçirdim. Ancak şu anda kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Berlin'e dönünce eğitimimi tamamlamak, iş hayatına atılıp evlenmek istiyorum" dedi.

HASTALARA UMUT VERDİ

Dural, her gün fizik tedavinin yanı sıra, termal havuzlardaki şifalı suda yüzerek ayağa kalktı. Onun iyileşmesi merkezdeki diğer hastalara da umut oldu. Dural'ın en büyük arzusu askerlik yapmak.

YAŞAMASI MUCİZE OLARAK GÖRÜLDÜ

3 Temmuz 2013 günü meydana gelen kazada Dural motosikletiyle savrulmuş ve park halindeki bir kamyona başı çarpmıştı. Talihsiz gencin kafatasında ve boynunda kırıklar oluşmuştu. 27 gün yoğun bakımda kalan Dural, beyinsel fonksiyonlarını kaybetmiş, özel cihazların desteğiyle nefes alması sağlanabilmişti. Doktorlar, yaşamından umudu kesmişti. 14 ameliyat geçiren Duran, İzmir'de hayata dönmeyi başardı.
Sabah
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