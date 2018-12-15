Dar gelirliye ön ödemeli konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir konut projesinin üzerinde çalıştığı müjdesini verdi. Kurum, emekliler, şehit aileleri ile dul ve yetimlere hitap edecek konut projesi ile bireysel emeklilikte olduğu gibi 'ön ödeme sistemi'nin kurulacağını söyledi.

Bakan Kurum, Polonya'nın Katoviçe kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'na (COP24) katılan Türk gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurum, şu mesajları verdi: TOKİ ile hem dar gelirli vatandaşlara hem de orta gelirli vatandaşlarımıza, emeklilerimize, şehit ailelerimize, dul ve yetimlerimize hitap eden konut projeleri için farklı bir yöntem üzerinde çalışıyoruz. Ön ödemeli bir süreç yürüteceğiz. Talep toplayacağız.

Gelen talebe göre belli şehirlerimizde projeler yapacağız. Bazı vatandaşımız 'Ben 5 yılda öderim. Bazısı 7, bazısı 10 yılda öderim' diyecek. Ona göre teslim sürecinin de içinde olduğu bir sistem olacak. Biz inşaatlarımızı 36 ayda yapıyoruz, ödemeyi 120 ayda alıyoruz. Vatandaşımız da mecburen o 36 aylık finansmanı öyle ya da böyle 120 ayda da olsa karşılamak zorunda. Bazı vatandaşlarımız var ki 'Bana evim gelsin, 36 ay sonra almasam da olur. Çocuğum küçük şu anda veya ben 10 sene sonra geçeyim evime ama bileyim, ev çıktığını bileyim bana...' Böyle bir süreç olacak."

TARIK IŞIK