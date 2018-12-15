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MTA yurtdışına açılıp Kızıldeniz'de altın arıyor

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Madencilikte artık yurtdışındayız. İlk adımı Sudan'da kurduğumuz MTA Company Limited ile attık. Kızıldeniz yakınlarında bin 325 kilometrekarelik alanda maden arıyoruz" dedi.
15 Aralık 2018 08:50
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MTA yurtdışına açılıp Kızıldeniz'de altın arıyor

Türkiye havadan ve karadan yaptığı maden arama faaliyetlerini sınır ötesine taşıyor. Küresel madencilik piyasasında etkili bir rol almak ve hammadde tedariğini sağlamak üzere yeni bir atılıma daha geçiliyor. Bu kapsamda yurtdışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak için kurulan şirket yapılanmasını tamamladı ve ilgili anlaşmaları yaparak faaliyetlerine başladı.

MTA COMPANY KURULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MTA üzerinden kurduğu MTA Company Limited ile yurtdışında maden arama ve işletmeciliğine yönelik ilk somut adımları atarak Sudan'da maden aramak üzere anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde bin 325 kilometrekarelik alanda maden araması yapılacak. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurtiçindeki maden rezervlerinin belirlenmesinde önemli adımlar attıklarını belirterek, karadan ve havadan jeofizik araştırmalarla Türkiye'nin maden haritasının önemli bir bölümünü ortaya çıkardıklarını kaydetti. Yerli ekipman ve yerli insan kaynağı gücüyle yapılan bu çalışmaların sonucu MTA'da bilgi birikimin olduğunu vurgulayan Dönmez, yeni kurulan MTA Copmany Limited'in faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Dönmez, "Bizler mevcut bilgi birikimini artık yurtdışına taşımak istedik. Çünkü Türkiye madencilik faaliyetlerindeki bilgi ve tecrübe farkıyla bölge ülkeleri arasında farklılaşıyor. Bu potansiyeli güçlü bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Halihazırda yurtdışında petrol ve doğalgaz üretimi için çevre ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Madencilikte de ilk adımı Sudan'da kurduğumuz MTA Company Limited ile attık" açıklaması yaptı.

BİN 325 KM'DE ARIYORUZ

Sudan'da bin 325 kilometrekarelik alanda maden aranacağını vurgulayan Dönmez, "Sudan'daki 6 sahada çalışmalarımız sürüyor. 450 adedin üzerinde numuneyi topladık. Arazi çalışmaları ve elde edilen sonuçlara göre Kızıldeniz yakınlarında, altın içeriği belirlenen iki sahanın resmi olarak bloke edilmesine karar verdik" dedi.

3 YIL ARAMA YAPILACAK

Üç yıl sürecek arama aşamasından sonra işletme aşamasına geçileceğini belirten Dönmez, "Bu aşamada faaliyetleri yürütmek üzere yeni bir şirket daha kuracağız. Kurulacak yeni şirket Sudan vatandaşlarına da istihdam olanağı sunacak. Türkiye'nin yumuşak gücü ve bölgesel nüfuzu da yurt dışındaki faaliyetlerimizi kolaylaştıran en önemli etkenlerden biri. Biz Sudan'da ilk adımı attık. İnşallah başka ülkelerde de bunun devam gelecek" diye konuştu.

Afrika ülkeleri önem taşıyor

Madencilik sektörünün yurt dışında da faaliyetlerinin önünü açarak Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak istediklerini kaydeden Dönmez, "Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinde maden ve enerji arz güvenliği büyük önem taşıyor. Bu nedenle kullandığımız mevcut yer altı kaynak zenginliğimizi çeşitlendirmek zorundayız. Yer altı kaynakları açısından zengin ancak teknolojik eksiklikler nedeniyle yeterli arama ve araştırma yapılamayan Afrika ülkeleri bizim için büyük önem taşıyor. Biz bölgeye salt ekonomik saiklerle değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlamak için gidiyoruz" dedi.

İmzalar atıldı, MTA tarihinde bir ilk yaşanıyor

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yılki Sudan ziyaretinde Sudan Hükümeti'yle 'Jeolojik Araştırma ve Maden Kaynaklarını Değerlendirme İş Birliği Projesi Anlaşması'nı imzaladık. Her iki ülkenin de isteğiyle süreç oldukça hızlı ilerledi ve işbirliği anlaşmasının hemen ardından iki şirket arasında söz konusu iki sahada altın madeni aranmasına ilişkin imtiyaz anlaşması imzaladık. Böylece MTA tarihinde ilk defa yurt dışında bir maden ruhsatı sahibi oldu" şeklinde konuştu.

Miray ÇİMEN
Akşam
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