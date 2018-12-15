Cumhur İttifakı 12 ili yeniden görüşüyor

AK Parti ile MHP arasında sürdürülen Cumhur İttifakı görüşmelerinde, muhalefet cephesinin 'ortak adayla çıkma' kararını açıkladığı 12 il yeniden masaya yatırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bir saatlik görüşmesinin ardından hem AK Parti hem de MHP'de yerelde Cumhur İttifakı'nın hayata geçirilmesine yönelik detaylar konusunda çalışmalar hız kazandı. Her iki parti de karşılıklı aday çıkarılmayacak illerle ilgili düzenlemelerin yanı sıra, ilçelerle ilgili detayları netleştirmek üzere çalışıyor.

MHP'YE OSMANİYE JESTİ

Parti kulislerinde, uzlaşmaya varılan çerçevede MHP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'de, AK Parti'nin de Adana, Mersin ve Manisa'da aday çıkarmayacağı belirtiliyor. Bu illerde gösterilecek olan isimler, hangi partinin adayı olursa olsun, 'ortak adayı' niteliği taşıyacak. İki liderin görüşmesi neticesinde Muğla ve Aydın'da da AK Parti adayının destekleneceği bilgisi kulislerde dile getiriliyor. İttifak kapsamında sadece 30 büyükşehir değerlendiriliyor. Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'nin ittifak dışında olduğu belirtilmekle birlikte AK Parti'nin, 'jest' yaparak Osmaniye'de de aday göstermeyebileceği üzerinde duruluyor. Dolayısıyla AK Parti ve MHP'nin işbirliği yapacağı 9 il bulunuyor.

Şerife Güzel