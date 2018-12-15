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Ahlaksız Youtuber'a istenen ceza belli oldu

Sosyal medya üzerinden takipçi ve para kazanmak için yaptıklarıyla büyük tepki çeken ve Ekim ayında tutuklanan 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ hakkında iddianame hazırlandı. Altuğ'un 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi
15 Aralık 2018 09:49
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Ahlaksız Youtuber'a istenen ceza belli oldu

Yeni Asır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, İzmir'de para karşılığı 'çocuklara yönelik istismar' görüntülerini çekip, sosyal medya hesabında takipçi ve para kazanmak amacı ile paylaşan 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ ile ilgili iddianame hazırlandı.

Alsancak Birinci Kordon'da özellikle 15 yaş altında bulunan mağdur çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptıran Altuğ için 6 aydan 15 yıla kadar, kameramanlığını yapan tutuksuz sanık Fatih Bilgehan B. için de 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

İKİ AYDIR TUTUKLUYDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen 15 Ekim tarihinde kamuoyundan gelen tepkiler ve videosunu çekip yayınladığı küçük yaştaki C.S.S. ile K.Y'nin ailesinin şikayeti üzerine harekete geçerek, 'Gagabulut' lakaplı ahlaksız sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'u gözaltına aldı. İki aydır tutuklu bulunan Altuğ ile ilgili iddianameye Yeni Asır ulaştı.

ÇOCUKLARI KULLANDI

Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aydın Sökeli olan Bulut Altuğ'un senaryolaştırıp Youtube'da yayınladığı 18 dakikalık görüntü incelendiğinde 15 yaş altı ya da 15-18 yaş aralığında olduğu tespit edilen mağdurlara para karşılığı çeşitli görevler verdiği, mağdurlara sarkıntılık sureti ile cinsel istismarda bulunma suçu işlediğine dikkat çekildi. Altuğ'un müstehcen görüntüleri, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yaydığı, görüntülerin üretiminde çocukları kullandığının tespit edildiği, kameraman Fatih Bilgehan B'nin de yardım eden sıfatı ile sorumluluğunun bulunduğu vurgulandı.

Alsancak Birinci Kordon'da yaşı küçük çocuklara kız kıza ya da erkek erkeğe öpüşmeleri, diğer mağdurlara sarkıntılıkta bulunmaları ve herkesçe görülebilecek şekilde soyunmaları için 20 ile 100 lira arasında para vermeyi taahhüt eden Bulut Altuğ'un, yüklediği diğer videolardaki sözlerinin de müstehcen nitelikte olduğu, üzerine atılı suç dolayısı ile cezalandırılması gerektiğinin altı çizildi.

KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR

Görüntülerde yer alan diğer mağdurların kimliğinin tespit edilmesi için soruşturmanın devam ettiğinin belirtildiği iddianamede, İzmir Cumhuriyet Savcısının cezaevinde tutuklu olan Bulut Altuğ için 6 aydan 15 yıla kadar, kameramanlığını yapan tutuksuz şüpheli Fatih Bilgehan B. için de 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istediği öğrenildi.

ANNEYE ÖĞRETMEN HABER VERMİŞ

Mağdur ailelerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, yaşı küçük mağdur C.S.S'nin babası U.V.S'nin eve geldiğinde oğlunu üzgün görüp nedenini sorduğu, söz konusu videonun oğlunun isteği dışında internette yayınlandığını öğrendikten sonra şikayetçi olduğu ifade edildi. Diğer mağdur çocuk K.Y'nin annesi A.Y'nin ise oğlunun okulundaki rehberlik öğretmeninin kendisini araması sonrası konudan haberdar olup şikayetçi olduğu vurgulandı.
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