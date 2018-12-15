Kara yollarında durum
|15 Aralık 2018 10:10
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kavşağı-Kaynaşlı kavşağı kesimi 8-9 kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı, bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki Işıkkent gişe alanına yapılacak serbest geçiş sistemi nedeniyle İzmir-Aydın istikametinin bazı kesimlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle 18 Ocak 2019'a kadar İzmir-Aydın yönündeki trafik diğer yöne aktarılacak.
Bursa Çevre Otoyolu Turanköy kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Turanköy-Yenişehir ayrımında Ankara istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Bursa-İnegöl istikametinden sürdürülüyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3 kilometrelerinde TCDD köprü yapım çalışmasından dolayı yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke Devlet yolunun 0-73 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çavdır-Burdur yolunun 5-21 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Selçuk-Aydın il sınırı yolunun 26-39 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapalı olup, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolları yapımı kapsamında İstanbul-İzmit il yolunun 0-2 kilometrelerinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Dalaman-Fethiye devlet yolunun Göcek-1 Tüneli sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım geliş şeridinden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.
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