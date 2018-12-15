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15 yaşındaki çocuğu alıkoyup, video çekerek hırsızlıkla suçlayanlara 27 yıl hapis

Türkiye'nin önde gelen hipermarketler zincirinden birisinde 15 yaşındaki çocuğu, tereyağı hırsızlığı ile suçlayan 2 market çalışanı hakkında 27'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, küçük çocuğun hırsızlık yaptığına ilişkin görüntü olmadığı kaydedilirken hakim karşısına çıkan sanıklar, "Elinde tereyağı vardı. Cebine koyunca ofis bölümüne götürdük. Çocuğun fotoğrafını çekip rencide etmedik" diyerek suçlamaları reddetti
15 Aralık 2018 10:22
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15 yaşındaki çocuğu alıkoyup, video çekerek hırsızlıkla suçlayanlara 27 yıl hapis

Türkiye'nin önde gelen hipermarketler zincirinden birisinde gerçekleşen dava konusu olay iddialara göre şöyle gelişti. 15 yaşındaki Ege H. 23 Kasım 2017 tarihinde anneannesinin marketten tereyağı alması için verdiği cüzdanla markete gitti. Reyondan bir adet tereyağı alan Ege H., anneannesinin verdiği cüzdanını cebinden çıkarmak için elini cebine atarak çikolata reyonlarının olduğu bölüme doğru yöneldi. Bu sırada market çalışanı Hüseyin Y., çocuğun kolundan tutarak marketin alt tarafındaki depoya götürdü. Market çalışanı, Ege H.'yi bir sandalyeye oturtarak, "Neden böle bir şey yaptın" diyerek hırsızlıkla suçladı.

"Eline tereyağını tutuşturarak fotoğrafını çekti"

Hırsızlık yapmadığını, parasını ödeyeceğini söylemesine rağmen Hüseyin Y. elindeki telefonla Ege H.'nın eline tereyağını tutuşturarak fotoğrafını çekti. Ege H., "Ne yapıyorsunuz?" deyince market çalışanı da "Bu fotoğrafları diğer mağazalara hırsızlık yapıyor" diye göndereceğini söyledi. Bu sırada diğer market çalışanı Hülya D. de küçük çocuğun elindeki cüzdanı alarak paraları sayıp kontrol etti. İki market çalışanı daha sonra "Söylediklerimizi bu kağıda yazacaksın" diyerek Ege H.'ye kağıt verdi. Ege H.'ye, "23 Kasım 2017 günü Bayrampaşa mahallesi şubesi içindeki şüpheli hareketlerimden dolayı gereğinin yapılmasını arz ederim" şeklinde zorla kağıda yazı yazdırılıp imza attırıldı. İki market çalışanı tereyağının parasını alıp küçük çocuğun serbest bıraktı.

27'şer yıla kadar hapsi istendi

Çocuğun yaşadığı olayı ailesine anlatması üzerine, babası avukat Muhammed Metin Çağlar, aracılığıyla market çalışanlarından şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 market çalışanı hakkında, iddianame hazırlandı. Marketin kamera kayıtları incelendiğinde Ege H.'nin hırsızlık yaptığına ilişkin herhangi bir olumsuzluğun görüntülerde olmadığı aktarılan iddianamede 2 market görevlisinin "Nitelikli yağma ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından 12 yıl 6 aydan 27'şer yıla kadar hapsi istendi.

Market görevlileri hakkında açılan davanın görülmesine geçtiğimiz günlerde başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına mağdur Ege H.'nin avukatı Muhammed Emin Çağlar ile sanıklar Hülya D. ile Hüseyin D. katıldı.

"Elini tereyağı ile birlikte cebine koyduğunu gördüm"

Savunma yapan sanıklardan Hülya D ., "Sevkiyat yapılıyordu, kapının önündeydim. Hüseyin bana durumu anlattı. Kamera kayıtlarına baktık. Kayıtta elini cebine koyuyordu. Bunu neden yaptın diye sordum. "Refleks olarak koydum" dedi. Fotoğrafını çekmedik. Tereyağın parasını ödedi. Zorlama yaptırmadık, herhangi bir yazı da yazdırmadık" diyerek hakkında suçlamaları reddetti.

Duruşmada hakkındaki suçlamaları reddeden diğer sanık Hüseyin Y. de, "Elinde tereyağı vardı. Elini tereyağı ile birlikte cebine koyduğunu gördüm. Çocuğun rencide olmaması için ofis bölümüne geçtik. Fotoğraf çekip yazı yazdırmadık. Suçlamayı kabul etmem" dedi.

Sanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İhlas Haber Ajansı
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