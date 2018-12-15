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Tekirdağ'da şüpheli ölüm

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 46 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
15 Aralık 2018 10:26
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Tekirdağ'da şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden R.K, işten dönen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, R.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nöbetçi savcının da olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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