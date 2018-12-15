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Başkentte su faturalarında indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararıyla su faturalarında abonelerden her ay alınan 5 liralık "şube yolu bakım" ücreti kaldırıldı
15 Aralık 2018 10:56
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Başkentte su faturalarında indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla su faturalarında 5 liralık indirim yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısında, ASKİ tarafından her ay su faturalarına yansıtılan 5 lira tutarındaki "şube yolu bakım" ücretinin kaldırılmasına yönelik Başkanlık yazısının görüşüldüğü bildirildi.

ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı hizmet tarifelerine ilişkin kararının Hukuk ve Tarifeler Komisyonunda görüşülmesinin ardından Mecliste oy birliği ile kabul edilen yeni kararda, "Her ay su faturalarına yansıtılan 5 lira tutarındaki şube yolu bakım ücretinin kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi, daha önce su fiyatları, vidanjörler ve sayaç sökme-takma ücretlerinde de indirim yapmıştı.
Anadolu Ajansı
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