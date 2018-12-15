Memurlar.net haberlerini Whatsapp'tan takip edin!

Memurlar.net olarak facebook, twitter, instagram, linkedin ve youtube üzerindeki sosyal medya hesaplarından bilgi paylaşımlarında bulunmaktayız.,

Yine 5 ay önce Whatsapp hattı kullanmaya başladık. Bu hattan soru cevaplamıyoruz. Üyelerimiz, haber konusu olabilecek bilgi ve belgeleri Whatsapp hattı üzerinden gönderiyor. Bu bazen resmi bir yazı oluyor, bazen bir OHAL komisyonu kararı oluyor, bazen de bir mahkeme kararı oluyor..

Bu hafta itibariyle whatsapp hattı üzerinden, memurlar.net tarafından önemli görülen haberler durum güncellemesi olarak paylaşılmaya başlamıştır. 0532 540 0 590 nolu Numarayı Memurlar.net Whatsapp hattı olarak telefonunuza kaydederek, önemli haberleri durum güncellemesi olarak takip edebilirsiniz.