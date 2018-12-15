Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
|15 Aralık 2018 10:59
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ ile silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan Mustafa E, Tarık A ve Abbas A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Nuri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri'de 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar dün adliyeye sevk edilmişti.
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