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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
15 Aralık 2018 10:59
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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ ile silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Mustafa E, Tarık A ve Abbas A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Nuri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar dün adliyeye sevk edilmişti.
Anadolu Ajansı
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