Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ÇALIŞAN KADINI YANINA ÇAĞIRDI, SONRASI KORKUNÇ ABD'nin Los Angeles eyaletinde bir kafede yaşanan olayın görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Akıl hastası olduğu düşünülen bir kadın, dükkanın sahibi olan kadını yanına çağırıyor ve sonrasında feci olay yaşanıyor. Sıcak kahveyi bir anda kadının yüzüne fırlatan şahıs, daha sonra da ayaklarıyla tekmeledi. O anda ne yapacağını bilemeyen dükkan sahibi kadın, sıcak kahvenin yüzüne gelmesi sonucu ne yapacağını bilemedi. Verilen bilgilere göre yüksek ses çıkardığı için uyarılan akıl hastası müşteri sinirlendi ve bu hareketi yaptı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzüne kahve atılan kadının durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.