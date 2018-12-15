Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 5 şüpheli tutuklandı
Antalya'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
|15 Aralık 2018 11:23
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden yürütülen çalışmalarda Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan gözaltına alınan B.G.K. ile B.Ö. ile yine Cumhurbaşkanına Hakaret , Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama suçlarından gözaltına alınan S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanına Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından gözaltına alınan R.G. ile Y.Y. isimli şüpheliler de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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