Polis memuru tarafından şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
|15 Aralık 2018 11:26
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Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla Antalya'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manavgat ilçesinde yaşayan S.İ. hakkında sosyal medya aracılığıyla Verdi'ye hakaret ettiği gerekçesiyle çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "hakaret" suçlamalarıyla tutuklandı.
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