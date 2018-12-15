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Türkçe öğretmenin ölümü şüpheli bulundu
Kilis'te, bir Türkçe öğretmeninin ölümü şüpheli bulundu
|15 Aralık 2018 11:35
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Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Züleyha Erkal, sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak çalıştığı Öncüpınar Ortaokulunda gelmeyince durumdan şüphelenen okul yönetiminin durumu polise bildirmesi üzerine Erkal'ın Ekrem Çetin Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı Detay stüdyo evleri No:2/24 sayılı adresteki evi İtfaiye Müdürlüğünün yardımı ile açıldı.
Kanepe üzerinde tek başına hareketsiz bir şekilde yatan Züleyha Erkal'in cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.
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