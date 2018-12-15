Bakanlıktan aile hekimliğini güçlendirecek yeni hamle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine, vatandaşların aile hekimini daha yakından tanıması için Sağlık Bakanlığınca başlatılan kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile hekimliğini tanıtmak, bilinirlik düzeyini artırmak, tutum ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla 81 il genelinde, "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" sloganıyla kampanya başlattıklarını ifade eden Koca, bu kapsamda vatandaşların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına ve acil servislere olan başvurularını da azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Koca, kronik hastalıklarının takibinin de aile hekimliği üzerinden yapıldığını hatırlatarak hem koruyucu hekimlikten faydalanmak hem de kısa sürede en yakın yerden sağlık desteği alabilmek için doğru adresin aile hekimleri olduğuna işaret etti.

Vatandaşların aile hekimleriyle kuracakları erken irtibat sayesinde hastalıklardan korunabileceğini, erken teşhis, tedavi ve kronik hastalıkların takibinin de yapılabileceğini dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Aile hekimlerimiz akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesinin yanı sıra hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti de sağlıyor. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyorsa kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir. Aile hekimlerimizi önemsiyoruz. Yeni dönemde aile hekimlerimiz üzerinden yaptığımız kronik hastalıkların takibini de artırmayı düşünüyoruz."

"AİLE HEKİMLERİNİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

81 il genelinde yürütülecek "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyasıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvuruların azalacağını vurgulayan Koca, "Aile hekimlerinin sayısının arttığı, kronik hastalık takibinin daha kolay yapıldığı, birinci basamakta değerlendirilen hastanın daha erişilebilir olduğu, aile hekimlerinin imkanlarını daha da artırdığımız bir dönemi düşünüyoruz. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltan bir yaklaşım olacak." dedi.

Bakan Koca, söz konusu iletişim kampanyası çerçevesinde, kamu spotu, afiş, broşür ve sosyal medya videolarının hazırlandığını, ayrıca illerde saha etkinliklerinin düzenleneceğini anlattı.

Basımı yapılan afişlerin kamu ve özel yataklı sağlık tesisleri, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşların kolaylıkla görebileceği yerlere asılacağını ifade eden Koca, hazırlanan kamu spotlarının da ulusal televizyon kanallarında yayınlanacağını söyledi.