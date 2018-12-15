Bakanlıkların yeni logolarında sona doğru
|15 Aralık 2018 12:19
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda bakanlıkların kurumsal kimliklerine yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sonrasında bakanlıkların yeni logo ve amblemleri belirlendi. Yeni amblem ve logolar, cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle bütünleşik görünüm arz edecek şekilde tasarlandı.
Çalışmalar kapsamında 16 bakanlıktan Adalet, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, resmi yazışmalarını yeni logoları ile yapmaya başladı.
Yeni amblem ve logolar, bakanlıkların internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında kullanılırken e-Devlet üzerinden sunulan hizmetler bölümünde de bu logolar yer aldı.
Bakanlıkların yeni logolarının dış çevresinde Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda olduğu gibi tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil eden yıldızlar yer aldı. Yıldızların dairesel olarak çevrelediği logoların iç bölümlerinde ise her bakanlık için özel olarak tasarlanan görseller bulundu. Logolarda kırmızı ve beyaz renkler kullanıldı.
Diğer bakanlıklar için tasarlanan yeni amblem ve logoların önümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.
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