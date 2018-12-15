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Cezaevi firarisi Tekirdağ'da yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde,cezaevi firarisi olan zanlı yakalandı
|15 Aralık 2018 12:40
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Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi C.R'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine hareket etti.
Teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen zanlı, Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.R, tutuklandı.
Bu arada zanlı hakkında, "Konut ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
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