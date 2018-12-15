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Çin'deki robot yarışmasında 'hafızlar' da yarışacak

Konya'da yaşayan yaşları 10 ila 12 arasındaki hafızlık öğrencisi 11 kız, Kur'an kursunda açılan Robotik Kodlama Atölyesi'nde öğrendiklerini sergilemek için, Çin'de düzenlenen 2018 Dünya Robot Yarışması'na katılmak üzere Şanghay'a gitti
15 Aralık 2018 13:17
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Çin'deki robot yarışmasında 'hafızlar' da yarışacak

Konya'da yaşayan yaşları 10 ila 12 arasındaki 11 hafızlık öğrencisi kız, Çin'de düzenlenen 2018 Dünya Robot Yarışması'nda hünerlerini sergileyecek.

Merkez Karatay ilçesindeki Bedir Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan yaklaşık 300 kız öğrenci, dini eğitimin yanı sıra teknolojiyi de yakından takip ediyor.

Kursta, bir hayırseverin desteğiyle açılan Robotik Kodlama Atölyesi'nde; kodlama, yazılım ve bilgisayar teknolojisi üzerine de eğitim alan öğrenciler, kendilerini teknoloji alanında da geliştirmeye çalışıyor.

Yaklaşık 3 aydır eğitim alan öğrencilerin Konya Bilim Merkezi'ndeki düzenlenen yarışmada birinci olması üzerine 11 çocuk, Çin'de düzenlenecek 2018 Dünya Robot Yarışmasına (WER 2018 World Championship Contest) katılmak için Çin'in Şanghay kentine gitti.

- Sabah Kur'an, öğleden sonra teknoloji öğreniyorlar

Hazırlıklarını tamamlayan teknoloji düşkünü hafızlar, Bedir Kız Kur'an Kursu'nda seyahat öncesi AA muhabiriyle duygularını paylaştı.

Çocuklara robotik kodlama eğitimi veren elektronik mühendisi Muhammed Sefa Dağ, dünya genelinden katılımın olacağı Şanghay'daki organizasyonun önemli olduğunu söyledi.

Organizasyona yaklaşık 7 bine yakın yarışmacının katıldığına dikkati çeken Dağ, üç gün sürecek etkinliğe öğrencilerinin ilk kez katılacağını ve heyecanlı olduğunu aktardı.

- "Ezberleri iyi olduğu için program mantığını hemen kavrıyorlar"

Dağ, Türkiye'de ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilere robotik kodlama eğitimlerinin verildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz Kur'an kursunda hafızlık yapıyor. Algoritma mantığını öğretiyorum. Bu eğitim üzerinde ilerleyeceğiz. Kursun atölyesinde robotik sistemlerin bulunduğu çalışma ortamı var. Buraya çağırdıklarında gururlandım. Müslümanların teknoloji üretmediği, ilimle uğraşmadığıyla ilgili yanlış bir algı var. Hafızlık öğrencilerinin buna ilgi duyması bizi sevindirdi. Hafızlık yapmalarının çok büyük faydası var, kolay öğreniyorlar. Ezberleri iyi olduğu için program mantığını hemen kavrıyorlar. Verdiğim programın kurgusunu hızlı şekilde yapabiliyorlar. Hızlı öğrenmeleri avantaj oldu. Çin'de düzenlenen 2018 Dünya Robot Yarışması'na gidiyoruz. Hazırlığımızı yaptık, bu yıl tecrübe edecekler. Hafta içi Kur'an eğitimiyle başladıkları günün 12.00'den 16.00'ya kadarki bölümü teknoloji, algoritma ve yazılımla geçiyor."

- "Öğrencilerimiz hem kuranı hem de teknolojiyi öğreniyorlar"

Bedir Gençlik İlim ve Eğitim Derneği Başkanı ve kurs yöneticisi Hasan Hüseyin Biçer ise 300 kız öğrencinin kursta hafızlık yaptığını aktardı.

Bir hayırseverin girişimiyle kursta robotik yazılım ihtisas sınıfı açtıklarını anlatan Biçer, şunları kaydetti:

"Robotik Kodlama Atölyesini, bir sponsor işadamımızın tavsiyesi üzerine kurduk. Bu eğitim, çocuklara büyük katkı sağladı. Hem stres atıyor hem de yazılım öğreniyorlar. Hafızlığa da faydası oluyor. Çocuklar robotla uğraşmaya başladığından beri dersleri daha da güzelleşti. Dini ve fen ilimlerini bir arada öğreniyorlar. Geleceğe, insanlığa ve Müslümanlara hizmet edecek bilim insanları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Başarılı olacağımızı ümit ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda ortak proje yaptık. Öğrendiklerini göstersinler, ufukları, vizyonları genişlesin diye Çin'e gidiyoruz. Gönlümüzden geçen, derece yapmak. Biz 'dini ilimlerle uğraşanlar sadece Kur'an-ı Kerim'i bilirler, başka bir şey bilmezler' algısını yıkmış oluyoruz. Öğrencilerimiz hem Kur'an'ı hem de teknolojiyi öğreniyorlar."

- Bir elinde Kur'an-ı Kerim, bir elinde robot

Yarışmaya katılacak öğrencilerden 10 yaşındaki Ebrar Uçar da aldığı eğitime güvendiğini belirterek, "Çin'e gideceğimden haberimiz yoktu. Konya Bilim Merkezi'nde katıldığımız yarışmada başarılı olduk. Yaptıklarımızı görünce Çin'e götürmeye karar verdiler. Çizginin üzerinde robotu tablette kodlayarak hareket ettiyoruz. Robotik kodlamayı da hafızlığı da çok seviyorum. Hafızlığımız da iyi gidiyor. Yarışmada hedefimiz derece kazanmak." diye konuştu.

Kursun 11 yaşındaki öğrencilerinden Sudenaz Karakaya ise takım olarak iyi olduklarını vurgulayan Karakaya, "Eğitimleri çok seviyorum. Çin'i de çok merak ediyorum. Yarışmada iyi derece yapmayı bekliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı
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