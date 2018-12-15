Çürük raporu alamadı, bayan doktora saldırdı
|15 Aralık 2018 13:24
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Olay, dün Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Mesai bitiminin ardından işyerinden çıkan Dahiliye Uzman Doktor Ebru Kılıç, eve gitmek için otomobiline binmek üzereyken saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan Kılıçın 'imdat' çığlıklarına çevredekiler yetişti. Saldırgan kaçarken Kılıç, görev yaptığı hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi, saldırganın A.S. olduğunu belirledi. A.S., düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
DOKTOR TABURCU EDİLDİ
A.S.'nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 'askere elverişsiz' raporu almaya çalıştığı saptandı. A.S.'nin, girdiği sağlık kurulundan istediği raporu alamadığı, mesai çıkışında da kurulda görevli Doktor Ebru Kılıç'a saldırdığı tespit edildi. Kılıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Saldırıya uğrayan doktorun ise yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.
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