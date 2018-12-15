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Adana'da gözaltına alınan bir şüpheli Adliye'den firar etti
Adana'da gözaltına alınıp Adliye'ye sevk edilen bir şüpheli polisleri atlatarak firar etti
|15 Aralık 2018 13:58
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Olay, Adana Adliye binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlediği suçtan dolayı gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen 24 yaşındaki E.A işlemleri için bina içinde bekletildiği sırada Özel güvenlik ve görevli polisler atlatarak Adliye binasından kaçtı.
Şüphelinin kaçtığını gören polis ekipleri alarma geçti. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Şüpheli E.A gözden kayboldu. Adliye ve çevresinde uzun süre arama yapan ekipler şüpheliyi bulamadı. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı.
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