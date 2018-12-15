1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'TCDD yöneticileri görevden alınmazsa, hesap sorulamayacak'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel:(Ankara'daki hızlı tren kazası) Eğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD Genel Müdürü ve diğer ilgililer görevlerinden alınmazsa, bu tren yolu kazasının da üstü kapatılacak ve kaybolan canların hesabı sorulamayacaktır
15 Aralık 2018 14:05
Yazdır
'TCDD yöneticileri görevden alınmazsa, hesap sorulamayacak'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ankara'da yaşanan hızlı tren kazasına ilişkin, "Eğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD Genel Müdürü ve diğer ilgililer görevlerinden alınmazsa, bu tren yolu kazasının da üstü kapatılacak ve kaybolan canların hesabı sorulamayacaktır." dedi.

Sertel, CHP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta KİT Komisyonu'nda TCDD'nin taşımacılık alanındaki hata ve kusurlarının, yaşanan kazaların nedenlerinin görüşüldüğünü belirtti.

Sayıştay raporlarına da yansıyan pek çok eksikliğin ortaya konulduğu görüşmelerin birkaç gün sonrasında Ankara'da üzücü bir hızlı tren kazası ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Sertel, komisyon toplantısında eleştirilerinin iktidar partisi milletvekilleri tarafından kabul edilmediği gibi konuşmalarının da engellenmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Komisyonda, olası kazalara karşı yaptıkları çağrının yaşanan kaza ile boşa çıktığını gördüklerini ifade eden Sertel, şöyle konuştu:

"Türkiye'de hızlı tren seferleriyle her gün 25 bin vatandaşımız seyahat ediyor. Ankara-İzmir seferlerinin başlamasıyla bu rakam daha da artacaktır. 11 bin 527'si konvansiyonel olmak üzere 12 bin 740 kilometrelik bir demiryolu ağına sahibiz. Toplam demiryolu ağının yarısından fazlasında sinyalizasyon sistemi yoktur. Kişilere bağlı bir ulaşım, kişinin kusuruna bağlı kazaya açık bir sistem asla düşünülemez. Ankara gibi bir yerde sinyalizasyon sisteminin olmayışı ve seferlerin bu şekilde sürdürülmesi affedilemez."

TCDD'ye 2019 yılı için ödenek verilmediğini, devam eden yatırımların durdurulduğunu ileri süren Sertel, TCDD'nin taşımacılık alanında yapacağı yatırımların desteklenmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

TCDD çalışanlarının mutsuz olduğunu, makinistlerin 15-16 saat, makas değiştirenlerin ise 14-15 saat çalıştırıldığını iddia eden Sertel, mutsuz çalışanlarla "ölü" bir TCDD'nin olduğunu gördüklerini bildirdi.

Yaşanan kazaya ilişkin sorumluluğun birkaç kişinin üzerine atılmaya çalışıldığını savunan Sertel, şöyle konuştu:

"TCDD Genel Müdürü KİT Komisyonu'nda Çorlu'daki kazaya ilişkin de suçu meteorolojiye atmıştı. O bölgede rayların altının boşalmasıyla yaşanan kazada 25 vatandaşımız, Ankara'da ise 9 vatandaşımız vefat etmiştir. 'Sinyalizasyon olmasa da olur' diyebilen bir bakan derhal istifa etmelidir. Osman Gazi Köprüsü'nün yapımı sırasında bir kusur işlediğini tespit eden bir mühendis, harakiri yaparak canına kıymıştır. Mesele, etik ahlak sorunudur. Eğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD Genel Müdürü ve diğer ilgililer görevlerinden alınmazsa, bu tren yolu kazasının da üstü kapatılacak ve kaybolan canların hesabı sorulamayacaktır."

- "Tüccar kafası ile hareket ediliyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de tüccar kafası ile hareket edildiğini, serbestleştirme ile 90 bine yakın çalışanı bulunan TCDD'nin 23 bin kişi ile faaliyet yürütmeye çalıştığını belirtti.

Demiryolunda gar müdürü, hareket memuru, hareket şefi, makasçı, yol şefi, kısım şefi gibi liyakatlı insanların artık bulunmadığını öne süren Gürer, daha az insanla daha çok iş yapılabileceği mantığı ile hareket edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Gürer, 2003 ile 2017 yıllarında meydana gelen 4 bin 141 tren kazasında bin 418 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 627 kişinin de yaralandığını vurgulayarak, "Bu yılı da hesaba katarsak bin 500'e yakın insan tren yolu kazalarında can verdi. Kazaların sonrasında ölen makinistler, makasçılar suçlu bulundu ve iş geçiştirilmeye çalışıldı. DDY ruhunu içinden söküp aldılar. KİT Komisyonunda DDY Genel Müdürü, '24 saat kamera ile yüksek hızlı tren güzergahını izliyor, görevli personelle de gerekli kontrolleri yapıyoruz' dedi. Bunu söyleyeli 10 gün oluyor. Bu anlayış devam ettikçe bu kazalar da durmayacak. CHP olarak diyoruz ki yapılan hatanın, kusurun bir kere özrü olsun." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,351 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YHT kazasının yaşandığı hat onarılıyor
15 Aralık 2018 15:41		 Bakanlıkların yeni logolarında sona doğru
15 Aralık 2018 12:19
KDK'dan örnek mülakat uygulaması: Cam fanus ve kamera kaydı
15 Aralık 2018 09:57		 Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
14 Aralık 2018 19:02
Ankara'daki YHT kazası sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
14 Aralık 2018 16:02		 Terör suçundan hüküm giyenler basın kartı alamayacak
14 Aralık 2018 13:36
Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası
14 Aralık 2018 13:27		 'Denklik belgesi sorgulama ve doğrulama' hizmeti e-Devlet'te
14 Aralık 2018 12:01
Davalardaki hedef süreler vatandaşa bildirilecek
13 Aralık 2018 22:43		 Adliye personeline öfke kontrolü eğitimi
13 Aralık 2018 22:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Zam oranlarını ifşa etti, işinden oldu
Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
HDP'li Vekil: Yeni Gezi yolda, korkun!
Şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
Ahlaksız Youtuber'a istenen ceza belli oldu
FETÖ'cü eski hakim-savcılara ikinci kez ihraç
Ege'de gezilecek yeni rota... Uşak
Çürük raporu alamadı, bayan doktora saldırdı
Kripto FETÖ'cüler kaçamadı
Afrin şehidi çocuğunu göremedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2018-2019 euroleague sezonu 1
dost 1
top desem,bomba diye karakola verir 1
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 4
sinan meydan 1
15.12.2018 m.başakşehir vs galatasaray maçı 6
sor bana pişman mıyım 2
hayal 4
fatih portakal hakkında suç duyurusu 2
Bira 2
SON İLANLAR
Kayseri Ulaşım Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam