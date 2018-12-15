'TCDD yöneticileri görevden alınmazsa, hesap sorulamayacak'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ankara'da yaşanan hızlı tren kazasına ilişkin, "Eğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD Genel Müdürü ve diğer ilgililer görevlerinden alınmazsa, bu tren yolu kazasının da üstü kapatılacak ve kaybolan canların hesabı sorulamayacaktır." dedi.

Sertel, CHP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta KİT Komisyonu'nda TCDD'nin taşımacılık alanındaki hata ve kusurlarının, yaşanan kazaların nedenlerinin görüşüldüğünü belirtti.

Sayıştay raporlarına da yansıyan pek çok eksikliğin ortaya konulduğu görüşmelerin birkaç gün sonrasında Ankara'da üzücü bir hızlı tren kazası ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Sertel, komisyon toplantısında eleştirilerinin iktidar partisi milletvekilleri tarafından kabul edilmediği gibi konuşmalarının da engellenmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Komisyonda, olası kazalara karşı yaptıkları çağrının yaşanan kaza ile boşa çıktığını gördüklerini ifade eden Sertel, şöyle konuştu:

"Türkiye'de hızlı tren seferleriyle her gün 25 bin vatandaşımız seyahat ediyor. Ankara-İzmir seferlerinin başlamasıyla bu rakam daha da artacaktır. 11 bin 527'si konvansiyonel olmak üzere 12 bin 740 kilometrelik bir demiryolu ağına sahibiz. Toplam demiryolu ağının yarısından fazlasında sinyalizasyon sistemi yoktur. Kişilere bağlı bir ulaşım, kişinin kusuruna bağlı kazaya açık bir sistem asla düşünülemez. Ankara gibi bir yerde sinyalizasyon sisteminin olmayışı ve seferlerin bu şekilde sürdürülmesi affedilemez."

TCDD'ye 2019 yılı için ödenek verilmediğini, devam eden yatırımların durdurulduğunu ileri süren Sertel, TCDD'nin taşımacılık alanında yapacağı yatırımların desteklenmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

TCDD çalışanlarının mutsuz olduğunu, makinistlerin 15-16 saat, makas değiştirenlerin ise 14-15 saat çalıştırıldığını iddia eden Sertel, mutsuz çalışanlarla "ölü" bir TCDD'nin olduğunu gördüklerini bildirdi.

Yaşanan kazaya ilişkin sorumluluğun birkaç kişinin üzerine atılmaya çalışıldığını savunan Sertel, şöyle konuştu:

"TCDD Genel Müdürü KİT Komisyonu'nda Çorlu'daki kazaya ilişkin de suçu meteorolojiye atmıştı. O bölgede rayların altının boşalmasıyla yaşanan kazada 25 vatandaşımız, Ankara'da ise 9 vatandaşımız vefat etmiştir. 'Sinyalizasyon olmasa da olur' diyebilen bir bakan derhal istifa etmelidir. Osman Gazi Köprüsü'nün yapımı sırasında bir kusur işlediğini tespit eden bir mühendis, harakiri yaparak canına kıymıştır. Mesele, etik ahlak sorunudur. Eğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD Genel Müdürü ve diğer ilgililer görevlerinden alınmazsa, bu tren yolu kazasının da üstü kapatılacak ve kaybolan canların hesabı sorulamayacaktır."

- "Tüccar kafası ile hareket ediliyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de tüccar kafası ile hareket edildiğini, serbestleştirme ile 90 bine yakın çalışanı bulunan TCDD'nin 23 bin kişi ile faaliyet yürütmeye çalıştığını belirtti.

Demiryolunda gar müdürü, hareket memuru, hareket şefi, makasçı, yol şefi, kısım şefi gibi liyakatlı insanların artık bulunmadığını öne süren Gürer, daha az insanla daha çok iş yapılabileceği mantığı ile hareket edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Gürer, 2003 ile 2017 yıllarında meydana gelen 4 bin 141 tren kazasında bin 418 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 627 kişinin de yaralandığını vurgulayarak, "Bu yılı da hesaba katarsak bin 500'e yakın insan tren yolu kazalarında can verdi. Kazaların sonrasında ölen makinistler, makasçılar suçlu bulundu ve iş geçiştirilmeye çalışıldı. DDY ruhunu içinden söküp aldılar. KİT Komisyonunda DDY Genel Müdürü, '24 saat kamera ile yüksek hızlı tren güzergahını izliyor, görevli personelle de gerekli kontrolleri yapıyoruz' dedi. Bunu söyleyeli 10 gün oluyor. Bu anlayış devam ettikçe bu kazalar da durmayacak. CHP olarak diyoruz ki yapılan hatanın, kusurun bir kere özrü olsun." diye konuştu.