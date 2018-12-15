Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Gemlik Körfezi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı
|15 Aralık 2018 13:54
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.26'da, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıkları olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
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