Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul Arnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı
İstanbul Arnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yoğun duman yan binaya dolunca çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar binaya yanaştırılan bir kamyonetin üstüne geçerek tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı
|15 Aralık 2018 14:15
|Yazdır
Arnavutköy'deki yangın saat 13.00 sıralarında çıktı. Abdullah Gül Caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman 4 katlı bina doldu.
Binadakiler büyük panik yaşadı. Kadın ve çocukların aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi kurtarmak için apartmanın yanına kamyonet yanaştırıldı.
Apartmandakiler birinci katın penceresinden kamyonetin üzerine atladı. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.
Bu haber 373 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ayağını makineye kaptıran teknisyen hayatını kaybetti
15 Aralık 2018 15:06
|Kağıthane'de bir kişi caminin tuvaletinde ölü olarak bulundu
15 Aralık 2018 14:40
|Duvardan atlayan liselinin eline demir korkuluk saplandı
15 Aralık 2018 14:20
|Adana'da gözaltına alınan bir şüpheli Adliye'den firar etti
15 Aralık 2018 13:58
|Çürük raporu alamadı, bayan doktora saldırdı
15 Aralık 2018 13:24
|'Başörtülü bu sektörde çalışamaz' diyen yapımcı hakkında suç duyurusu
15 Aralık 2018 13:05
|Cezaevi firarisi Tekirdağ'da yakalandı
15 Aralık 2018 12:40
|Başsavcılık: Tren kazasına ilişkin ifadeler gerçeği yansıtmıyor
15 Aralık 2018 12:21
|Türkçe öğretmenin ölümü şüpheli bulundu
15 Aralık 2018 11:35
|Borcunu alamadığını iddia ederek av tüfeğiyle siteyi bastı
15 Aralık 2018 11:32