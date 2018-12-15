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Çevre Bakanı: Taşkın riskine karşı tedbirler alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin yağış nedeniyle kopması) Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu bire bir, yakinen takip ediyor
15 Aralık 2018 14:52
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Çevre Bakanı: Taşkın riskine karşı tedbirler alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin yağış nedeniyle kopmasına ilişkin, "Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu bire bir, yakinen takip ediyor." dedi.

Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde bakanlıklarını ilgilendiren projeleri görüşmek, şehirleri ziyaret etmek için kente geldiklerini söyledi.

Antalya'nın bu sene 11 milyonu aşkın turisti ağırladığını vurgulayan Kurum, bu anlamda kentin ülke ekonomisine gayrisafi yurt içi hasılaya çok büyük katma değeri olduğunu anlattı.

Kentin turizmin yanında sanayi ve istihdam sağlayan, tarımla ülkeyi kalkındıran önemli bir şehir olduğunu belirten Kurum, katkı sunanlara teşekkür etti.

Antalya'nın problemlerinin Ankara nezdinde bire bir takibini yaptıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"En son Antalya Çalkaya problemini bize ilettiler. Biz de bu probleme ilişkin düzenlemeyi meclisimiz, komisyonumuz görüştü. Görüşmenin ardından Çalkaya'daki 50 bin vatandaşımızı ilgilendiren mülkiyet problemini aştık. Vatandaşımızın tapularının kendilerine verilmesi suretiyle mülkiyet problemini çözmüş olduk. Akabinde vatandaşımızın istediği dönüşüm projesi neyse, vatandaşın talep ettiği proje neyse bunun yapımı için bakanlık olarak her türlü teknik ve maddi desteği vereceğimizi bildirmek isterdim."

Bir gazetecinin, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu su taşkını meydana geldiğini hatırlatması ve son durum hakkındaki sorusu üzerine Bakan Kurum, "Konu Tarım ve Orman Bakanlığımızla alakalı. Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu birebir, yakinen takip ediyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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