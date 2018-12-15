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Akıcı ve güzel konuşma problemine 'tekerlemeli' çözüm

Edirne Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Diksiyon ve Hitabet Eğitimi"ne katılan kursiyerler, akıcı ve güzel konuşma problemlerini eğitimin bir parçası olan tekerlemeleri söyleyerek aşıyor
15 Aralık 2018 15:10
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Akıcı ve güzel konuşma problemine 'tekerlemeli' çözüm

Edirne Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Diksiyon ve Hitabet Eğitimi"ne katılan kursiyerler, akıcı ve güzel konuşma problemlerini eğitimin bir parçası olan tekerlemeleri söyleyerek çözüyor.

Merkezin "Kişisel Gelişim Atölyesi" etkinlikleri kapsamında katılımcılar, uzman eğitmenler tarafından "Diksiyon ve Hitabet Eğitimi" alıyor.

Yoğun katılımla gerçekleşen eğitimlerde katılımcılar, güzel ve akıcı konuşmayı farklı yöntemler eşliğinde öğreniyor. Eğitimin önemli bölümlerinden olan tekerlemelerin söylenmesi esnasında ise eğlenceli anlar yaşanıyor.

Tiyatro Sanatçısı ve Diksiyon Eğitmeni Erdoğan Eğmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlere farklı yöntemler kullanarak güzel konuşma eğitim verdiklerini söyledi.

Diksiyon ve hitabet sanatı eğitimlerinin ilgi gördüğünü dile getiren Eğmen, şunları kaydetti:

"Katılım çok fazla. Biz burada konuşurken dinlemeyi de öğretmeye çalışıyoruz. Diksiyon güzel konuşma sanatını destekleyen bir çalışma. Diksiyon bu yüzden dolayı bizim için çok önemli. Güzel konuşabilmek için vücudumuzun konuşma enstrümanlarını iyi yönetmeliyiz. Ağız enstrümanlarımızı daha çok geliştirmeliyiz. Onları geliştirirken arkadaşlarımızla birlikte dinlemeyi de öğreniyoruz. Güzel konuşma sanatını öğretirken 'İstanbul ağzı'nı öğretmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken farklı metotlar uyguluyoruz. Kelimelerin doğru telaffuzu, doğru nefes alma gibi eğitimlerle katılımcıların konuşmalarını en güzel hale getirmesi için çalışıyoruz."

Kursiyerlerden Cenker Bilen, eğitim sayesinde akıcı konuşma problemini yendiğini belirtti.

Eğitimlerin faydalı olduğunu vurgulayan Bilen, "Önceden akıcı ve doğru şekilde konuşmada sıkıntı çeken birisiydim, daha çok içime konuşan biriydim. Burada yaptığımız güzel çalışmalar ve ortam sayesinde yaşadığım zorlukları aştım. Benim için çok faydalı oldu." dedi.

Ömer Faruk Özdemir de merkezdeki eğitim faaliyetlerinin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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