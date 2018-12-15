Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Atakan, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine değinerek, "Yanlış bilgi nedeniyle aşı reddi artıyor. Bu konuda da kamuoyunu bilinçlendirmek için bir hazırlık içindeyiz." dedi.

Atakan, kentteki bir otelde düzenlenen AHEF Mini Tıp Akademisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, aile hekimlerinin birinci basamak sağlık hizmetinin yürütülmesi açısından önemli rol üstelendiğini söyledi.

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına değinen Atakan, bunun sona ermesini sağlamak için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini belirtti.

Sağlık alanındaki şiddetin, halkın bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Atakan, şunları dile getirdi:

"Aile hekimlerinin en büyük sorunlarından biri sağlıkta şiddet. Vatandaşın, sağlık okur yazarlığının az olmasına bağlı olarak tartışmalar çıkabiliyor. Sözlü ya da fiili şiddete varabilen sonuçlar olabiliyor. Biz AHEF olarak bu konuda çok uzun süredir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda, TBMM'ye yasa hazırlanması için teklif sunduk. İlk başta akut çözüm olarak bir caydırıcı yasa tasarısı oluşturulmasını istiyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetleri ülkenin can damarıdır. Yanlış bilgi nedeniyle aşı reddi artıyor. Bu konuda da kamuoyunu bilinçlendirmek için bir hazırlık içindeyiz."

Atakan, Nevşehir ve çevre illerde görev yapan aile hekimlerinin katıldığı iki gün sürecek programda, akılcı laboratuvar kullanımı, obezite, diyabet ve hipertansiyon konularında da eğitim semineri düzenleneceği bildirdi.

Nevşehir Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay ve Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Erkut Coşkun'un konuşma yaptığı programda, aile hekimlerinin yaşadığı sorunların ele alındığı panel de düzenlendi.