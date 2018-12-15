'Sosyal medya insanları narsistleştiriyor'
|15 Aralık 2018 15:16
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Yeşilay ve Kızılay Eğitim Gönüllüsü Eğitimci Veysel Durak, sürekli kendisiyle ilgilenen, kendi fotoğrafını çekip paylaşan bir kişinin narsist bir insan haline dönüştüğünü söyledi.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Genç Yeşilay Topluluğu ve TÜ Göztepe Taraftar Topluluğu tarafından "Baba Bana Masal Anlat" başlığıyla sosyal medya, teknoloji ve sigara bağımlılığının yol açtığı tehlikelere işaret eden konferans düzenlendi.
Yeşilay ve Kızılay Eğitim Gönüllüsü Eğitimci Veysel Durak, TÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı sunumda, bağımlılıkların dünya genelinde yaygınlaştığını söyledi.
Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığının tüm dünyayı etkisi altına aldığını dile getiren Durak, şunları kaydetti:
"Günümüzde hemen hemen herkesin sosyal medya hesabı var ve etkin şekilde kullanıyor. Akıllı telefon kullanımı ve sürekli kendi fotoğrafını çekme bağımlılığı var insanlarda. Metroda, otobüste giderken 100 kişiden 50 kişi 'Metro selfisi' diye kendini çekiyor. Ohio Üniversitesi bununla ilgili bir araştırma yapmış. Eğer bir insan sürekli kendisiyle ilgileniyorsa ve kendi fotoğrafını çekip paylaşıyorsa bu kişi artık narsist bir insan haline dönüşüyor. Yani kendini çok beğenen bir insan haline dönüyor. Sürekli paylaşım yapıp kendisini, makyajını, yaptıklarını başkalarına göstermeye çalışıyor. Normalde selfi bu amaçla ortaya çıkmadı ancak amacından saptı ve insanlar narsist, egosu yüksek kişilere dönüşmeye devam ediyor."
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