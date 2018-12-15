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Hacklenen hesapları kurtarma yolları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hackerlerin saldırısına uğrayan sosyal medya hesaplarını kurtarmanın tüyolarını kamuoyu ile paylaştı.
15 Aralık 2018 15:27
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Hacklenen hesapları kurtarma yolları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hackerlerin saldırısına uğrayan sosyal medya hesaplarını kurtarmanın tüyolarını kamuoyu ile paylaştı.

BTK açıklamasında, saldırıya uğramış hesapları kurtarmanın ilk yolunun şifre sıfırlama olduğu vurgulandı. Açıklamada şu uyarılara yer verildi: "İletişim halinde olduğunuz herkesle sizden gelebilecek mesajlar konusunda uyarın. Bu kişilere, sizden gelen mesajları açmamaları, linklere tıklamamalarını söyleyin ve onları malware konusunda bilinçlendirin. Tehlikede olduğunu düşündüğünüz bütün hesaplarınızdaki şifreleri en kısa zamanda değiştirin. Unutmayın! Şifreleriniz uzun ve güçlü olmalıdır ve her hesabınız için farklı bir şifre kullanın.

Şüphelendiğiniz anda gelen iletileri çöpe atın. E-postalarınızdaki bağlantılar, sosyal ağ hesabınızdaki tweetler, gönderiler ve çevrimiçi reklamlar siber suçluların bilgisayarınızı ve hesabınızı ele geçirmek için sıkça kullandığı araçlardır.

Kaynağını bilseniz dahi, şüpheli gözüken bir şey gördüğünüzde, yapabileceğiniz en iyi şey o içeriği açmadan silmek ve eğer uygunsuz bir şey ise çöp kutusuna atmaktır."
İhlas Haber Ajansı
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