Artuklu Üniversitesi iddialara yanıt verdi

Artuklu Üniversitesi akademisyen ve çalışanları üniversite aleyhine yapılan açıklamalara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyen ve çalışanları, üniversite ile ilgili kasti olarak olumsuz haberlerin yayınlandığını belirterek üniversite personel sayısının olumsuz yönetim sonucunda azaldığına dair iddialara yanıt verdi. Üniversite akademik ve idari personeli tarafından yayınlanan kamuoyu açıklamasında, yerel bir haber sitesinin 2016-2018 yılları arasında üniversite personelinde ciddi bir azalmanın olduğu yönündeki iddiaların doğruyu yansıtmadığı ve bu tür haberlerin 'Çamur at izi kalsın' anlayışından hareketle üniversiteyi ve yönetimini hedef gösterme amacıyla yapıldığı belirtildi. Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyen ve çalışanları yaptığı açıklamada, "Basın ve ifade özgürlüğünü gerçekçi ölçüler içinde kullanma kaygısı duymadan üniversitemizin itibarını zedelemeye yönelik, yerel bir haber sitesinin periyodik şekilde yayınladığı çarpıtma haberlerle uzun zamandır süren linç kampanyasına 13 Aralık 2018 tarihinde 'Üniversiteden kaçan kaçana. Personel sayısı da yarı yarıya düştü' başlığıyla tezyif dolu bir haber eklenmiştir. Toplum nezdinde olumsuz kanaat oluşturmayı hedefleyen ve iyi niyetten uzak bu habere ilişkin, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği hasıl olmuştur" denildi.

Açıklamada yer alan haber başlıklarına da değinilerek, "2016 yılında 399 olan akademik personel sayımız 446'ya idari personel sayımız da 263'den 520'ye yükselmiş olmasına rağmen üniversitemizin iki ayrı tanıtım filminde yer alan idari personel sayısı üzerinden gerçekle ilgisi olmayan saptırmaları hayretler içinde takip ediyoruz.' Çamur at izi kalsın' yaklaşımından hareketle aslı astarı olmayan çirkin savlarla üniversitemize isnat edilerek servis edilen ve bu mecrada yürütülen bir algı operasyonu olarak nitelendirilebilecek yorum ve iddialar kesinlikle doğruluğu yansıtmamaktadır. Basın etiğiyle çelişkili, nezaket sınırlarını aşan bir üslupla, hiçbir nesnel olguya dayanmadan suçlayıcı ifade ve atıflarla dizayn edilen bu haberlerin kasti olarak yapıldığını değerlendirmekteyiz. Buna karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanarak sonuna kadar takipçisi olacağımız kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.