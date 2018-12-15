1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Artuklu Üniversitesi iddialara yanıt verdi

Artuklu Üniversitesi akademisyen ve çalışanları üniversite aleyhine yapılan açıklamalara ilişkin basın açıklaması yaptı.
15 Aralık 2018 15:31
Yazdır
Artuklu Üniversitesi iddialara yanıt verdi

Artuklu Üniversitesi akademisyen ve çalışanları üniversite aleyhine yapılan açıklamalara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyen ve çalışanları, üniversite ile ilgili kasti olarak olumsuz haberlerin yayınlandığını belirterek üniversite personel sayısının olumsuz yönetim sonucunda azaldığına dair iddialara yanıt verdi. Üniversite akademik ve idari personeli tarafından yayınlanan kamuoyu açıklamasında, yerel bir haber sitesinin 2016-2018 yılları arasında üniversite personelinde ciddi bir azalmanın olduğu yönündeki iddiaların doğruyu yansıtmadığı ve bu tür haberlerin 'Çamur at izi kalsın' anlayışından hareketle üniversiteyi ve yönetimini hedef gösterme amacıyla yapıldığı belirtildi. Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyen ve çalışanları yaptığı açıklamada, "Basın ve ifade özgürlüğünü gerçekçi ölçüler içinde kullanma kaygısı duymadan üniversitemizin itibarını zedelemeye yönelik, yerel bir haber sitesinin periyodik şekilde yayınladığı çarpıtma haberlerle uzun zamandır süren linç kampanyasına 13 Aralık 2018 tarihinde 'Üniversiteden kaçan kaçana. Personel sayısı da yarı yarıya düştü' başlığıyla tezyif dolu bir haber eklenmiştir. Toplum nezdinde olumsuz kanaat oluşturmayı hedefleyen ve iyi niyetten uzak bu habere ilişkin, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği hasıl olmuştur" denildi.

Açıklamada yer alan haber başlıklarına da değinilerek, "2016 yılında 399 olan akademik personel sayımız 446'ya idari personel sayımız da 263'den 520'ye yükselmiş olmasına rağmen üniversitemizin iki ayrı tanıtım filminde yer alan idari personel sayısı üzerinden gerçekle ilgisi olmayan saptırmaları hayretler içinde takip ediyoruz.' Çamur at izi kalsın' yaklaşımından hareketle aslı astarı olmayan çirkin savlarla üniversitemize isnat edilerek servis edilen ve bu mecrada yürütülen bir algı operasyonu olarak nitelendirilebilecek yorum ve iddialar kesinlikle doğruluğu yansıtmamaktadır. Basın etiğiyle çelişkili, nezaket sınırlarını aşan bir üslupla, hiçbir nesnel olguya dayanmadan suçlayıcı ifade ve atıflarla dizayn edilen bu haberlerin kasti olarak yapıldığını değerlendirmekteyiz. Buna karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanarak sonuna kadar takipçisi olacağımız kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,913 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretim Üyesi, doktora tezi ödülü'ne layık görüldü
15 Aralık 2018 17:13		 Akıcı ve güzel konuşma problemine 'tekerlemeli' çözüm
15 Aralık 2018 15:10
Üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz 7 bin kaynak kitap
14 Aralık 2018 15:40		 Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil
13 Aralık 2018 02:03
Fırat Üniversitesi eğitim uçağı aldı
12 Aralık 2018 22:23		 Türkiye en çok eğitimi önemsiyor
12 Aralık 2018 21:32
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı
12 Aralık 2018 18:45		 Aynı sınıfta evlatla anne-babayı buluşturan proje
12 Aralık 2018 11:34
Sivas'ta 'yüksek gerilim' öğrencileri yetiştiriliyor
11 Aralık 2018 19:09		 Damacana ile başladı, dünya çapında konser veriyor
10 Aralık 2018 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Zam oranlarını ifşa etti, işinden oldu
Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
HDP'li Vekil: Yeni Gezi yolda, korkun!
Şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
Ahlaksız Youtuber'a istenen ceza belli oldu
Çürük raporu alamadı, bayan doktora saldırdı
Ege'de gezilecek yeni rota... Uşak
FETÖ'cü eski hakim-savcılara ikinci kez ihraç
Kripto FETÖ'cüler kaçamadı
Afrin şehidi çocuğunu göremedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 3
hakkının yenmesi 4
ricardo quaresma 2
17.12.2018 fenerbahçe vs b.b.erzurumspor maçı 4
Kapatıcı 1
Bira 2
kırmızı bereliler 1
asabımızı bozan tv programları 1
doğum gününde mutsuz olmak 2
top desem,bomba diye karakola verir 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam