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Türkiye, Ceylanpınar sınırında hendek kazıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor.
15 Aralık 2018 15:47
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Türkiye, Ceylanpınar sınırında hendek kazıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor.

İlçenin Suriye sınırında yasa dışı geçişleri önlemek ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde hendek kazılıyor.

Askeri personelin kullandığı iş makineleri tarafından kazı çalışmaları sürerken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.
DHA
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