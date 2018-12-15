Türkiye, Ceylanpınar sınırında hendek kazıyor
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor.
|15 Aralık 2018 15:47
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor.
İlçenin Suriye sınırında yasa dışı geçişleri önlemek ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde hendek kazılıyor.
Askeri personelin kullandığı iş makineleri tarafından kazı çalışmaları sürerken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.
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