Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Mersin Meteoroloji Müdürlüğünce, gece yarısından itibaren Doğu Akdeniz'de şiddetli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.
|15 Aralık 2018 15:56
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Mersin Meteoroloji Müdürlüğünce, gece yarısından itibaren Doğu Akdeniz'de şiddetli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın Batı Akdeniz'de pazar günü doğu ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 60-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Bu gece yasından itibaren başlayacak olan fırtınanın, 17 Aralık Pazartesi sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.
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