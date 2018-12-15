Personel atanmayan sağlık ocağı kaderine terk edildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde 3 yıl önce yapılan sağlık ocağı, sağlık personeli atanmadığı için faaliyete geçemedi. Boş kalan bina harabeye döndü.

Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde 3 yıl önce sağlık ocağı inşa edildi. 15 köyün faydalanması amacıyla yapılan sağlık ocağına aradan geçen zamana rağmen personel ataması yapılmadı. Hizmete açılmayan sağlık ocağı binası, kaderine terk edildi. Binanın, tüm camlarının kırık, mobilya ve elektronik cihazlarının da kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Duruma tepki gösteren köy sakinleri, binanın dururmuna gönüllerinin el vermediğini dile getirdi. Köy sakinlerinden Adem Çınar, devletin zarara uğratıldığını belirterek, "Devlet bize yatırım yapıyor ama kurumlar bu yatırımları kapalı tutarak adeta çürütüyor. Madem ihtiyaç yoktu neden yapıldı? Devletin milyonlarca lira zarara uğratılması vicdanımızı yaralıyor. Yapılan harcamalar yazıktır. Neden bu sağlık ocağı ve eczanemiz hep kapalı. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, sizin bize gönderdiğiniz hizmetlere sahip çıkılmıyor" dedi.