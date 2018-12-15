Vali Çağatay'dan Mehmetçik'e moral ziyareti
|15 Aralık 2018 16:10
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Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Hizan ilçesinde terörle mücadelede üstün başarı gösteren Mehmetçik'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, helikopterle İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile Hizan'a giden Vali Çağatay'ın, Mesir Tepe Üs Bölgesi'ne ziyarette bulunduğu belirtildi.
Vali Çağatay'ın, üs bölgesindeki görevli komando birlikleri ve güvenlik korucuları ile bir süre görüştüğü aktarılan açıklamada, Çağatay'ın, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarı nedeniyle komandolara ve güvenlik korucularına teşekkür ederek moral verdiği ifade edildi.
Açıklamada, Vali Çağatay'ın komutanlarla havadan incelemede bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
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