Cevizlibağ'da tramvay kazası
|15 Aralık 2018 16:16
|Yazdır
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Cevizlibağ mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Alınan bilgiye göre, Topkapı'dan Cevizlibağ yönüne giden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak, karşı yönden gelen tramvaya çarptı.
Maddi hasara neden olan olayın ardından seferler durdu. Vatandaşlar, araçlardan inip Topkapı-Cevizlibağ durakları arasında yürüdü.
Olayın hemen ardından bölgeye ulaşan Metro İstanbul'a bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Bu arada, Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Sayın Yolcularımız, T1 Kabataş-Bağcılar Hattımızda, Çevizlibağ-Topkapı arasında meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar-Cevizlibağ ve Kabataş-Pazartekke arası yapılmaktadır. Cevizlibağ-Topkapı arasında İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye, Ceylanpınar sınırında hendek kazıyor
15 Aralık 2018 15:47
|Sivas- Erzincan karayolu ulaşıma kapandı
15 Aralık 2018 00:55
|Belediye personelinden, asgari ücretin 2 bin 450 TL sevinci
14 Aralık 2018 18:28
|Sivas'ta hayat dondu, dereceler eksi 13'ü gördü
13 Aralık 2018 23:33
|Ankara'da yarın okullar tatil edildi
13 Aralık 2018 22:58
|Dicle barajındaki bir kapak koptu.. Bazı köyler için sel uyarısı yapıldı
13 Aralık 2018 20:08
|Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü
13 Aralık 2018 19:54
|Bitlis'te sel felaketi! Okullar, evler sular altında kaldı
13 Aralık 2018 18:06
|Tren kazasının olduğu hatta sinyalizasyon yoktu
13 Aralık 2018 13:48
|Ankara Valiliği: Tatil görseli sahte
13 Aralık 2018 00:47