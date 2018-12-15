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Hayvancılıkla ilgili 5 yıllık bir plan açıklayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "En yakın zamanda sizlerle bir arada olacağız, tarım ve hayvancılıkla ilgili 5 yıllık bir planı açıklıyor olacağız"
15 Aralık 2018 16:13
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Hayvancılıkla ilgili 5 yıllık bir plan açıklayacağız

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin köylerini, ilçelerini, şehirlerini pırıl pırıl yapmak için 16 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Türkiye ekonomisine yönelik oluşturulmaya çalışılan kafa karışıklığının en güzel cevabı Denizli'deki bu yatırımlardır, bu hizmetlerdir." dedi.

Yıldırım, Denizli'de yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışı için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, siyasetin varlık sebebinin "millete hizmet" olduğunu belirterek, millete hizmet yoksa siyasetin de bir anlamının bulunmadığını ifade etti.

Yatırımlarla Denizli'ye de Türkiye'ye de çağ atlattıklarını anlatan Yıldırım, "Doğu batı ayrımı yapmadan, kuzey güney ayrımı yapmadan, memleketin her köşesini pırıl pırıl hale getirmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz, çabalıyoruz. AK Parti Hükümetleri iş başına gelmeden önce Türkiye, yol, havaalanı, altyapı bakımından dünyada 39. sıradaydı.16 yılda yapılan bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, havalimanları, hastaneler, üniversiteler, barajlarla Türkiye, altyapı gelişmişliği bakımından dünyanın 9'uncu ülkesi haline geldi. 16 yılda 39'dan 9'uncu ülke. Türkiye'ye de bu yakışır." diye konuştu.

Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için çalışmayı sürdüreceklerine işaret eden Yıldırım, kişinin aynasının iş olduğunu, laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidarın mensupları olduklarını bildirdi.

- "İşte hizmet, işte Recep Tayyip Erdoğan"

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin köylerini, ilçelerini, şehirlerini pırıl pırıl yapmak için 16 yıldır çalıştıklarını vurgulayarak, "Bunun ispatı, bugün açılışını yaptığımız gibi binlerce yatırımdır. Bu noktada Denizli Belediye başkanımızı, bakanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Denizli'ye 1 milyar 350 milyonluk toplam 275 eser kazandırdılar. Hayırlı, uğurlu olsun. Denizli'yi şehirlerin süper ligine taşıyacak yatırımlara imza atarak büyük hizmet gerçekleştirdiler. Türkiye ekonomisine yönelik oluşturulmaya çalışılan kafa karışıklığının en güzel cevabı Denizli'deki bu yatırımlardır, bu hizmetlerdir. İşte hizmet, işte Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'nin 780 bin kilometrekare vatan toprağı ile 81 milyon vatan evladıyla bir ve beraber olduğuna değinerek, "Al bayrağın gölgesinde, huzur içinde yaşayan milletimizi dünya milletler ailesinin lideri yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye yapılan yatırımlarla birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha da güçlenecek, daha çok çalışacağız. Ülkemizi, milletimizi 2023 muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız." dedi.

- "5 yıllık plan açıklayacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuşmasında tarım ve hayvancılık konusunda yaptıkları planlama çerçevesinde tarımsal hasılayı artıracaklarını belirterek, "En yakın zamanda sizlerle bir arada olacağız. Tarım ve hayvancılıkla ilgili 5 yıllık bir planı açıklıyor olacağız. Bu plan çerçevesinde inşallah tarımsal hasılamızı artırıyor olacağız." dedi.

Vali Hasan Karahan da konuşmasında kente hizmetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edeceğini, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bugünün kendileri için düğün günü olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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